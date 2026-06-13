No dia de Brasil x Marrocos, Ana Maria Braga resgata fotos antigas Apresentadora entrou no clima do Mundial nas redes sociais

Ana Maria Braga reforçou o time de celebridades na torcida pelo Brasil na Copa do Mundo. Em Nova York há alguns dias, a apresentadora resgatou fotos antigas no clima do Mundial e fez uma pergunta aos seguidores:

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"Hoje tem Brasil x Marrocos! 🇧🇷⚽ Por aqui já estamos no clima da Copa, esperando a bola rolar e prontos para torcer. E aí, qual é o seu palpite para o jogo?", escreveu.

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Nesta semana, Ana Maria Braga apresentou uma edição especial do programa 'Mais Você' diretamente de Nova York.

Brasil enfrenta Haiti e Escócia

Em busca do título que não vem desde 2002, na Copa disputada na Coreia do Sul e no Japão, o Brasil, dirigido pelo italiano Carlo Ancelotti, enfrenta, na fase de grupos, além do Marrocos, Haiti, na sexta-feira, dia 19, e Escócia, no dia 24.

Antes da estreia deste sábado, o treinador da Seleção Brasileira explicou a escolha pelo centroavante Igor Thiago:

– Eu acho que para esse jogo é o melhor, vem de uma boa escola, tem força na frente, é agressivo, pode lutar nas bolas aéreas. Para esse jogo penso que o Igor pode fazer bem para a equipe.

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