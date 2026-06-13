Romário faz previsão sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não está' Jogador foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha

Ás vésperas de Brasil e Marrocos, neste sábado (13), pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Romário foi sincero ao avaliar a situação de Neymar no Mundial.

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Durante a transmissão de pré jogo da CazéTV, Romário foi questionado sobre a importância do camisa 10 do Santos no elenco dos 26 convocados para defender a camisa amarelinha. No entanto, o ex-jogador da Seleção Brasileira foi sincero ao afirmar que Neymar não voltaria 100%.

— O Neymar hoje é o grande jogador da Seleção Brasileira, o grande nome do futebol brasileiro, e eu fui sempre o cara que torci bastante por ele, e eu queria que ele tivesse sido convocado e ele foi. Não está na sua melhor forma, não vai conseguir chegar 100%. Mas é um cara que é sempre responsável, muito respeitado, e muito considerado no grupo, e a qualidade mesmo ele não estando 100%. A gente tem que reconhecer que ele pode fazer a diferença, e eu torço para que ele volte o mais rápido possível — afirmou.

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Qual é a situação da lesão do Neymar?

O craque segue em tratamento de uma lesão na panturrilha direita e completa dez dias sem participar dos treinamentos com o restante do grupo nos Estados Unidos. Desde que sofreu o problema muscular, o atacante tem realizado sessões de fisioterapia e trabalhos específicos de fortalecimento, nos últimos dias com maior intensidade.

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

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Na última segunda-feira, o jogador passou por uma ressonância magnética para avaliar a evolução da recuperação. A Confederação Brasileira de Futebol informou apenas que o quadro apresentou progresso dentro do esperado, sem divulgar detalhes adicionais.

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Brasil x Marrocos

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