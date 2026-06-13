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Ancelotti projeta estreia da Seleção Brasileira e explica escolha de Igor Thiago como titular

O comandante fará seu primeiro jogo como treinador principal em uma Copa do Mundo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/06/2026 18:29
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Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

O técnico Carlo Ancelotti projetou sua estreia e a da Seleção Brasileira na Copa do Mundo na noite deste sábado (13), contra o Marrocos. Antes da partida, o comandante falou sobre a ansiedade para a partida.

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    • – Estou confiante. É algo especial essa Copa do Mundo com o Brasil. Mas todos os jogos são iguais, a preocupação antes da partida, uma luta entre preocupação e confiança na equipe que temos. É uma equipe forte, que pode jogar bem – disse o comandante em entrevista à CazéTV.

    – Sim (o medo pode convier com a coragem). Temos que achar um equilíbrio entre medo, coragem e personalidade. Para jogar uma Copa do Mundo tem muitos fatores importantes. Jogar como equipe, experiência, inteligência, leitura de jogo. Muitas coisas – comentou Ancelotti antes da estreia do Brasil.

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    Por que Igor Thiago será titular?

    Na escalação para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti optou por ter Igor Thiago como titular no ataque. Antes do duelo, o italiano destacou que o atleta tem características que podem ser importantes contra os marroquinos.

    – Eu acho que para esse jogo é o melhor, vem de uma boa escola, tem força na frente, é agressivo, pode lutar nas bolas aéreas. Para esse jogo penso que o Igor pode fazer bem para a equipe – analisou o técnico que também falou sobre outras funções do time.

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    – Pode ser (três meias com Paquetá). Mas o esquema não muda, é um 4-4-2. São detalhes que fazem descolar um jogador ou outro. Mas depois do treino, Douglas Santos e Ibañez são bons para esse jogo – disse Ancelotti.

    Igor Thiago em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
    Igor Thiago em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

    Rodrigo Caetano segue a linha de Ancelotti

    Perguntado sobre a expectativa para a partida contra o Marrocos, o coordenador executivo geral das seleções brasileiras masculinas, Rodrigo Caetano, também ressaltou a importância dos jogadores conseguirem lidar com a ansiedade.

    – Gostaria muito de uma estreia com vitória. Só quero vencer. A estreia envolve muitas coisas. Estamos nos preparando há muito tempo para esse dia. Espero que a gente consiga equilibrar essa ansiedade e transportar para o campo a qualidade que os jogadores têm – disse o dirigente.

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