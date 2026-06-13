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CazéTV bate recorde de audiência histórico em Brasil x Marrocos

Seleção Brasileira está estreando contra o Marrocos neste sábado (13)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:20
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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casimiro miguel caze tv
CazéTV bateu recorde histórico em Brasil x Marrocos. (Foto: Reprodução)

Antes mesmo da bola rolar para a Seleção Brasileira e Marrocos, neste sábado (13), pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo, a CazéTV bateu o recorde o número de usuários simultâneos que o canal já teve desde que foi criado em 2022, no seu primeiro Mundial, consolidando-se como a maior live esportiva de um canal no Youtube.

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  • Galvão, Villani e Casimiro Miguel disputaram audiência na abertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

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    O primeiro recorde que a CazéTV bateu foram 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil e Croácia em 2022, onde a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.

    Na partida desse ano, a CazéTV tem como concorrente direto a TV aberta da Globo, Sportv, GETV, e SBT, e os números antes mesmo da bola rolar foram 9 milhões. E assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos.

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    Como está o delay entre os canais?

    Globo confirmou sua liderança absoluta na televisão brasileira. Somando TV Globo, SporTV e Ge TV, a empresa alcançou 46,4 milhões de pessoas durante a estreia do Mundial. O número representa 25% de todo o público conectado no período e ficou acima da média registrada nas quatro quintas-feiras anteriores.

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    Na TV aberta, a cerimônia de abertura registrou 16 pontos de audiência, um crescimento de 39em relação à média da faixa horária. Já a partida entre México e África do Sul alcançou 21 pontos, tornando-se a maior audiência de uma quinta-feira desde a Copa do Mundo de 2022. O programa Central da Copa também estreou em alta, com 16 pontos, estabelecendo o melhor desempenho da história do formato.

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    Villani narrou o jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul (Foto: Reprodução)

    Na TV por assinatura, o SporTV registrou audiência cerca de 180% superior à média das quatro semanas anteriores e liderou com ampla vantagem entre os canais pagos. No ambiente digital, o Globoplay acumulou 1,8 milhão de horas consumidas e 2,1 milhões de visualizações de vídeo, números superiores aos da estreia da Copa de 2022. Já o ge.globo alcançou 5,6 milhões de usuários no dia da abertura.

    ➡️ Estreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundo

    Enquanto isso, o SBT celebrou sua consolidação na vice-liderança nacional. Durante a transmissão do jogo inaugural, entre 16h05 e 18h03, a emissora marcou 4,18 pontos de média e pico de 4,49 no Painel Nacional de Televisão, superando em 6% a terceira colocada na faixa.

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