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Conheça o único 'estrangeiro' da seleção do Catar na Copa do Mundo

Homam Ahmed, que atua na Espanha, estreou contra a Suíça, neste sábado

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:06
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O suíço Dan Ndoye recebe a marcação de Homam Ahmed, do Catar, no empate na estreia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
O suíço Dan Ndoye recebe a marcação de Homam Ahmed, do Catar, no empate na estreia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Em um planeta, inclusive do futebol, cada vez mais globalizado, Catar e Arábia Saudita são as seleções com menos 'estrangeiros' na Copa do Mundo: apenas um, cada. E, neste sábado, o jogador catariano em questão, o lateral-esquerdo Homam Ahmed, esteve em campo no empate em 1 a 1 com a Suíça.

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    O camisa 14 do Catar, de 26 anos, nascido em Doha, joga pelo Cultural Leonesa, da Espanha. Antes, defendeu as cores do Al-Duhail e do Al-Gharafa, de seu país.

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    Atual bicampeão asiático, o Catar está disputando sua segunda Copa consecutiva, sendo a primeira após conquistar a vaga em campo. Isso porque, há quatro anos, o país foi sede do Mundial e se despediu com três derrotas e apenas um gol marcado. Foi a primeira vez que um anfitrião acabou eliminado na fase de grupos do torneio.

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    Tal como Ahmed, o único 'estrangeiro' da seleção árabe também atua no futebol europeu: o lateral-direito Saud Abdulhamid joga pelo Lens, da França.

    Se Catar e Arábia Saudita têm apenas um 'estrangeiro' em suas seleções, seis países só contam om atletas que jogam no exterior: Cabo Verde, Congo, Costa do Marfim, Curaçau, Senegal e Uruguai.

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