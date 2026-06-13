Conheça o único 'estrangeiro' da seleção do Catar na Copa do Mundo Homam Ahmed, que atua na Espanha, estreou contra a Suíça, neste sábado

Em um planeta, inclusive do futebol, cada vez mais globalizado, Catar e Arábia Saudita são as seleções com menos 'estrangeiros' na Copa do Mundo: apenas um, cada. E, neste sábado, o jogador catariano em questão, o lateral-esquerdo Homam Ahmed, esteve em campo no empate em 1 a 1 com a Suíça.

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O camisa 14 do Catar, de 26 anos, nascido em Doha, joga pelo Cultural Leonesa, da Espanha. Antes, defendeu as cores do Al-Duhail e do Al-Gharafa, de seu país.

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Atual bicampeão asiático, o Catar está disputando sua segunda Copa consecutiva, sendo a primeira após conquistar a vaga em campo. Isso porque, há quatro anos, o país foi sede do Mundial e se despediu com três derrotas e apenas um gol marcado. Foi a primeira vez que um anfitrião acabou eliminado na fase de grupos do torneio.

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Tal como Ahmed, o único 'estrangeiro' da seleção árabe também atua no futebol europeu: o lateral-direito Saud Abdulhamid joga pelo Lens, da França.

Se Catar e Arábia Saudita têm apenas um 'estrangeiro' em suas seleções, seis países só contam om atletas que jogam no exterior: Cabo Verde, Congo, Costa do Marfim, Curaçau, Senegal e Uruguai.