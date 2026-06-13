Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco' Seleção estreia no Mundial contra o Marrocos

A Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela estreia na Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o jornalista Juca Kfouri afirmou que não está confiante para o primeiro desafio do Brasil no Mundial.

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Durante a programação do canal "Uol Esportes", deste sábado (13), o comentarista declarou que acredita em uma vitória do Marrocos. Juca Kfouri se mostrou extremamente preocupado com a estreia da Seleção na Copa.

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— O clima está legal. Há um otimismo, por conta do Ancelotti, mas é ele que vai entrar em campo para decidir? Estou achando que está todo mundo maluco. Eu não estou nem um pouco otimista. Vou ter uma agradável surpresa se o Brasil ganhar hoje. E digo isso sem prazer. Mas acho que o Marrocos vai ganhar — disse o comentarista.

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Marquinhos puxa fila em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

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A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

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Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

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