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Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'

Duelo marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:29
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Paquetá em ação em Brasil x Marrocos
Paquetá em ação em Brasil x Marrocos (Foto:CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Brasil e Marrocos estão se enfrentando, na noite deste sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até aqui, o duelo está 1 a 0 para os marroquinos, e um gol perdido causou revolta nas redes sociais.

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    • Depois de um começo difícil para o Brasil contra o Marrocos, Vini Jr fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para dentro da área. Igor Thiago chegou inteiro, mas acabou errando a cabeçada. A bola passou por todo mundo e foi cortada pela zaga marroquina.

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    Nas redes sociais, o gol perdido por Igor Thiago chamou muita atenção de torcedores da Seleção Brasileira. Veja o lance em Brasil x Marrocos abaixo e a repercussão:

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    Veja comentários sobre o lance

    Onde assistir Brasil x Marrocos

    A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.

    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos
    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos (Foto:CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.

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    O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.

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