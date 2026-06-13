Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'
Duelo marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Brasil e Marrocos estão se enfrentando, na noite deste sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até aqui, o duelo está 1 a 0 para os marroquinos, e um gol perdido causou revolta nas redes sociais.
Depois de um começo difícil para o Brasil contra o Marrocos, Vini Jr fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para dentro da área. Igor Thiago chegou inteiro, mas acabou errando a cabeçada. A bola passou por todo mundo e foi cortada pela zaga marroquina.
➡️ Estreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundo
Nas redes sociais, o gol perdido por Igor Thiago chamou muita atenção de torcedores da Seleção Brasileira. Veja o lance em Brasil x Marrocos abaixo e a repercussão:
Veja comentários sobre o lance
PECADOOOOOOOOOOO!!! FALTOU UM TRISCO DE TESTA PRO IGOR THIAGO AQUI! REAGIMOS, AGORA É IR PRA CIMA DE VEZ! VAMOOOOOOOOOO!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/kgN3SGjQR4— CazéTV (@CazeTVOficial) June 13, 2026
Calma Igor Thiago é só um cruzamento. pic.twitter.com/k92ANnfN8J— SAVASCO (@savasco_of) June 13, 2026
Gente, pelo amor de Deus eu sou cardíaca, não posso passar nervoso ! 🫥 pic.twitter.com/g1Eccx2xxD— Dona Leuza Cleuza (@donaleuzacleuza) June 13, 2026
CALMA IGOR THIAGO É SÓ UMA BOLA pic.twitter.com/huzNAcVjlh— Mosquiton (@xico_mosquito) June 13, 2026
Onde assistir Brasil x Marrocos
A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.
A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.
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O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.