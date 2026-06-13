Quem é Everaldo Marques? Conheça o substituto de Luís Roberto em Brasil x Marrocos Narrador está escalado para os jogos da Seleção Brasileira na Globo

Everaldo Marques é o narrador de Brasil x Marrocos, estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. O jornalista de 47 anos substitui Luis Roberto, afastado para tratamento de neoplasia cervical.

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A mudança ocorreu em momento delicado. Everaldo Marques, narrador de Brasil x Marrocos, assume o posto de narrador principal da TV Globo para o Mundial enquanto substitui um amigo de longa data que se afastou por motivos de saúde.

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Conhecido pelo apelido "Evê", o profissional construiu carreira marcada pela versatilidade no jornalismo esportivo. Ele já transmitiu mais de 60 modalidades esportivas diferentes, desde provas de surfe nas Olimpíadas até o desfile das escolas de samba de São Paulo.

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O narrador é reconhecido pelo bordão "Você é Ridículo!", e a torcida é que em Brasil x Marrocos escutemos muito isso. Na narração de Everaldo Marques, o termo representa o elogio máximo a uma jogada que supera expectativas.

Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Reprodução/Instagram)

Trajetória profissional

A carreira de Everaldo Marques no jornalismo esportivo começou em 1996. Ele ingressou na Rádio Jovem Pan, onde cobriu a Fórmula 1 por três temporadas e produziu programas. Depois da Jovem Pan, trabalhou na TV Cultura e na rádio 105 FM.

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Em 2005, foi contratado pela ESPN. Permaneceu na emissora por 15 anos. Na ESPN, consolidou-se especialmente na cobertura da NFL e da NBA. O jornalista tornou-se referência na transmissão de esportes norte-americanos no Brasil.

A mudança da ESPN para o Grupo Globo ocorreu em 2020. A decisão envolveu fatores que foram além do aspecto profissional. Marques buscava mais qualidade de vida e tempo para a família, que inclui a esposa, Iane Ferreira, e o filho, Guilherme.

Em 2018, enfrentou um problema de saúde relacionado à hipertensão. O episódio resultou na perda de 13 kg. O narrador percebeu que o ritmo frenético de trabalho estava cobrando seu preço.

No Grupo Globo, além da cobertura de futebol, assumiu a narração da Fórmula 1. A modalidade marca um retorno a uma paixão do início de sua carreira profissional.

Controvérsias e estilo: saiba mais sobre Everaldo Marques, narrador de Brasil x Marrocos.

A expressão "Você é Ridículo!" gerou controvérsias ao longo da carreira de Marques. Durante o Super Bowl 50, fãs da cantora Lady Gaga não compreenderam o uso do termo pelo narrador.

Desde o início de sua trajetória, destacou-se como estudioso das modalidades esportivas que transmite. Ele é descrito como um "CDF de carteirinha" que busca dominar cada detalhe dos esportes que narra.

Para Everaldo Marques, que estreia no jogo diante do Marrocos, narrar os jogos do Brasil em uma Copa do Mundo representa a concretização de um desejo que surgiu na infância. O jornalista brincava de narrar partidas com botões quando criança. Ele define essa oportunidade como o "topo da montanha" de sua carreira profissional.

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Everaldo Marques terá ao seu lado um time de comentaristas composto por Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior. Mesmo sendo o substituto de Luis Roberto, recebeu total liberdade da direção da Globo para manter seu estilo descontraído e autêntico.

A recomendação dos chefes foi clara: "seja você". A orientação garante que o público verá o mesmo narrador vibrante que se consagrou nos canais por assinatura, agora levando sua emoção para a maior audiência da TV aberta mundial.

Galvão Bueno narrou 14 Copas do Mundo ao longo de sua carreira. Ele participou de todas as edições desde 1974, inicialmente em coberturas presenciais. Galvão Bueno começou a narrar oficialmente os jogos da Seleção Brasileira em Mundiais a partir de 1986.