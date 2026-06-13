logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é Everaldo Marques? Conheça o substituto de Luís Roberto em Brasil x Marrocos

Narrador está escalado para os jogos da Seleção Brasileira na Globo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:14
Favorite o Lance! no Google
Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução Globo)
Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução Globo)

Everaldo Marques é o narrador de Brasil x Marrocos, estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. O jornalista de 47 anos substitui Luis Roberto, afastado para tratamento de neoplasia cervical.

continua após a publicidade
  • O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)

    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • cristiano ronaldo portugal

    Ídolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano Ronaldo

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal

    Foto de Harry Kane de cueca em concentração da Inglaterra viraliza na web; veja

    Fora de Campo
    Há 7 horas

    • A mudança ocorreu em momento delicado. Everaldo Marques, narrador de Brasil x Marrocos, assume o posto de narrador principal da TV Globo para o Mundial enquanto substitui um amigo de longa data que se afastou por motivos de saúde.

    ➡️ Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'

    Conhecido pelo apelido "Evê", o profissional construiu carreira marcada pela versatilidade no jornalismo esportivo. Ele já transmitiu mais de 60 modalidades esportivas diferentes, desde provas de surfe nas Olimpíadas até o desfile das escolas de samba de São Paulo.

    continua após a publicidade

    O narrador é reconhecido pelo bordão "Você é Ridículo!", e a torcida é que em Brasil x Marrocos escutemos muito isso. Na narração de Everaldo Marques, o termo representa o elogio máximo a uma jogada que supera expectativas.

    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Reprodução/Instagram)
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Reprodução/Instagram)

    Trajetória profissional

    A carreira de Everaldo Marques no jornalismo esportivo começou em 1996. Ele ingressou na Rádio Jovem Pan, onde cobriu a Fórmula 1 por três temporadas e produziu programas. Depois da Jovem Pan, trabalhou na TV Cultura e na rádio 105 FM.

    continua após a publicidade

    Em 2005, foi contratado pela ESPN. Permaneceu na emissora por 15 anos. Na ESPN, consolidou-se especialmente na cobertura da NFL e da NBA. O jornalista tornou-se referência na transmissão de esportes norte-americanos no Brasil.

    A mudança da ESPN para o Grupo Globo ocorreu em 2020. A decisão envolveu fatores que foram além do aspecto profissional. Marques buscava mais qualidade de vida e tempo para a família, que inclui a esposa, Iane Ferreira, e o filho, Guilherme.

    Em 2018, enfrentou um problema de saúde relacionado à hipertensão. O episódio resultou na perda de 13 kg. O narrador percebeu que o ritmo frenético de trabalho estava cobrando seu preço.

    No Grupo Globo, além da cobertura de futebol, assumiu a narração da Fórmula 1. A modalidade marca um retorno a uma paixão do início de sua carreira profissional.

    Controvérsias e estilo: saiba mais sobre Everaldo Marques, narrador de Brasil x Marrocos.

    A expressão "Você é Ridículo!" gerou controvérsias ao longo da carreira de Marques. Durante o Super Bowl 50, fãs da cantora Lady Gaga não compreenderam o uso do termo pelo narrador.

    Desde o início de sua trajetória, destacou-se como estudioso das modalidades esportivas que transmite. Ele é descrito como um "CDF de carteirinha" que busca dominar cada detalhe dos esportes que narra.

    Para Everaldo Marques, que estreia no jogo diante do Marrocos, narrar os jogos do Brasil em uma Copa do Mundo representa a concretização de um desejo que surgiu na infância. O jornalista brincava de narrar partidas com botões quando criança. Ele define essa oportunidade como o "topo da montanha" de sua carreira profissional.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    🤑 Aposte em gols de Brasil x Marrocos! Clique e saiba mais!É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Everaldo Marques terá ao seu lado um time de comentaristas composto por Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior. Mesmo sendo o substituto de Luis Roberto, recebeu total liberdade da direção da Globo para manter seu estilo descontraído e autêntico.

    A recomendação dos chefes foi clara: "seja você". A orientação garante que o público verá o mesmo narrador vibrante que se consagrou nos canais por assinatura, agora levando sua emoção para a maior audiência da TV aberta mundial.

    Galvão Bueno narrou 14 Copas do Mundo ao longo de sua carreira. Ele participou de todas as edições desde 1974, inicialmente em coberturas presenciais. Galvão Bueno começou a narrar oficialmente os jogos da Seleção Brasileira em Mundiais a partir de 1986.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti em coletiva pelo Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Fora de CampoDecisão de Ancelotti para Brasil x Marrocos repercute: 'Não dá'Há 17 minutos
    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do MundoArena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x MarrocosHá 1 hora
    Copa do MundoEdmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na CopaHá 1 hora
    Fora de CampoRômulo Mendonça se manifesta após ser afastado da Prime VideoHá 1 hora
    Fora de CampoGalvão Bueno vai narrar Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?Há 1 hora
    Fora de CampoFelipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do MundoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Juca Kfouri - Corinthians x Ituano
    Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa
    cristiano ronaldo portugal
    Ídolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano Ronaldo
    Romário dispara após fala de Ancelotti: 'Brasil ter medo de alguém?'
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Foto de Harry Kane de cueca em concentração da Inglaterra viraliza na web; veja
    Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
    Neymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'
    Lucas Paquetá e Duda Fournier estão juntos desde a época do Flamengo
    Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo
    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'
    Ronaldinho e Hulk se encontram (Foto: Reprodução Gledson Paraíba)
    Ronaldinho e Hulk se encontram em evento da Copa nos Estados Unidos: assista
    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira
    Hakimi e Neymar,estrelas de Marrocos e Brasil
    Inteligência artificial aponta placar de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo
    Ex-defensora destaca dupla de zagueiros da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Alline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: 'Claramente'