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Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

Equipes se enfrentam neste sábado (13)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 15:22
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Felipe Melo colocou Brasil como favorito contra o Marrocos (Foto: Reprodução)
Felipe Melo colocou Brasil como favorito contra o Marrocos (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Felipe Melo palpitou em uma vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti estreia no Mundial contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

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    Durante o programa "Seleção", dos canais Sportv, o atual comentarista classificou as chances do Brasil vencer na estreia como 70%. Os outros 30% ficaram com o Marrocos. O jogador Rodrygo concordou com a previsão de Felipe Melo.

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    — Já vou começar e sou ousado. É 70 a 30 Brasil — disparou o ex-jogador.

    — Não vou fugir não. Vou com o Pit. 70 x 30 — completou o camisa 11 do Real Madrid.

    Marquinhos puxa fila em treino da Seleção Brasileira
    Marquinhos puxa fila em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

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    A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

    Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

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