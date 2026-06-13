Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
Equipes se enfrentam neste sábado (13)
O ex-jogador Felipe Melo palpitou em uma vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti estreia no Mundial contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.
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Durante o programa "Seleção", dos canais Sportv, o atual comentarista classificou as chances do Brasil vencer na estreia como 70%. Os outros 30% ficaram com o Marrocos. O jogador Rodrygo concordou com a previsão de Felipe Melo.
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— Já vou começar e sou ousado. É 70 a 30 Brasil — disparou o ex-jogador.
— Não vou fugir não. Vou com o Pit. 70 x 30 — completou o camisa 11 do Real Madrid.
Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.
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A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.
Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.
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