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Neymar, enfim, aparece! E é a grande atração antes de Brasil x Marrocos

Jogador fica no banco no MetLife, mas de tênis e sem condições de jogo

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
13/06/2026 19:03
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Neymar apareceu no MetLife para Brasil x Marrocos
Neymar aparece e fica no banco de reservas da Seleção para Brasil e Marrocos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Ainda se recuperando de lesão na panturrilha, o atacante Neymar não tem condições de jogo neste sábado, na estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos. Mas o jogador acompanha a Seleção no MetLife Stadium, está no banco de reservas e antes da partida apareceu à beira do gramado.

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    De tênis, boné virado para trás, o jogador passou todo o período em que a Seleção aqueceu com a bola da Copa do Mundo… em mãos. Ele girou a Trionda com o indicador, dominou-a com o peito e, em determinado momento, segurou-a por trás do corpo, apenas contemplando os companheiros aquecendo.

    Antes da entrada oficial dos jogadores para a partida, ele se dirigiu ao banco de reservas e chamou a atenção do batalhã de fotógrafos que esperavam para registrar as equipes posicionadas em campo.

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    Foi a primeira aparição pública de Neymar nos Estados Unidos e apenas a segunda desde que ele se apresentou à Seleção em 27 de maio, em Teresópolis, para iniciar a preparação do Brasil para esta Copa do Mundo. Naquele dia, um exame de ressonância magnética confirmou lesão de grau 2 na panturrilha direita.

    Dois dias depois, o jogador apareceu fazendo uma breve corrida em um dos campos da Granja Comary, e desde então só foi visto pelas câmeras de vídeo e foto da CBF, sempre em atividades na academia.

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    Neymar no MetLife para Brasil x Marrocos
    Neymar foi a grande atração antes de a bola rolar no MetLife. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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