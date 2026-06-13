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Gol de Vini Jr em Brasil x Marrocos chama atenção: 'Estou sentindo'

Atacante deixou tudo igual na estreia da Seleção Brasileira

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:55
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Vini Jr
Vini Jr marcou em Brasil x Marrocos (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Brasil e Marrocos estão se enfrentando, na noite deste sábado (13), em jogo que abre a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira. Nas redes sociais, o golaço de Vini Jr, que empatou o duelo, levou torcedores à loucura.

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    • Logo no começo do jogo, o Marrocos abriu o placar contra o Brasil com Ismael Saibari. Minutos depois, Bruno Guimarães encontrou Vini Jr, que driblou Hakimi e bateu no ângulo para empatar o jogo nos Estados Unidos.

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    Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o golaço do atacante em Brasil x Marrocos. Veja os comentários abaixo:

    Veja o lance e os comentários

    Onde assistir Brasil x Marrocos

    A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.

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    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos
    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos (Foto:CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.

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    O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo.

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