Sem Neymar, Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 com apenas 'três gols em Copas' no elenco Paquetá, Vini Jr. e Casemiro foram os únicos que já marcaram em mundiais

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em um cenário marcado pela ausência de sua principal referência ofensiva: Neymar. O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e, embora esteja no banco de reservas, não terá condições de jogo.

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➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

Sem Neymar em campo, o elenco convocado pelo treinador Carlo Ancelotti chega à estreia com um dado curioso: os jogadores disponíveis somam apenas três gols marcados em Copas do Mundo anteriores. Segundo a lista, as redes foram balançadas uma vez por cada um de três atletas diferentes.

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Entre os jogadores com gols em Mundiais estão Casemiro, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, todos com um gol cada em edições anteriores do torneio.

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O dado chama atenção porque reforça a dependência histórica recente do Brasil em nomes específicos no cenário ofensivo, especialmente Neymar, que lidera o grupo em gols em Copas do Mundo entre os convocados, com oito gols.

Brasil comemora gol de Casemiro contra o Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)

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As 11 caras novas do Brasil em Copas do Mundo

Ao todo, 11 jogadores vivem sua primeira experiência em Copa do Mundo nesta edição, formando uma base renovada da seleção:

Douglas Santos

Gabriel Magalhães

Ibañez

Léo Pereira

Ederson

Danilo Santos

Endrick

Igor Thiago

Matheus Cunha

Luiz Henrique

Rayan

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