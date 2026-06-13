logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sem Neymar, Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 com apenas 'três gols em Copas' no elenco

Paquetá, Vini Jr. e Casemiro foram os únicos que já marcaram em mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 15:14
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)
Neymar é o artilheiro da Seleção entre os convocados (Foto: Carl de Souza/AFP)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em um cenário marcado pela ausência de sua principal referência ofensiva: Neymar. O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e, embora esteja no banco de reservas, não terá condições de jogo.

continua após a publicidade
  • O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas a bordo do Air Force One a caminho da Flórida, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)

    Trump parabeniza seleção dos EUA após goleada na estreia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • João Felix

    João Félix, da seleção portuguesa, leva bronca após atender influenciador

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)

    Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado

    Copa do Mundo
    Há 3 horas

    • ➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

    Sem Neymar em campo, o elenco convocado pelo treinador Carlo Ancelotti chega à estreia com um dado curioso: os jogadores disponíveis somam apenas três gols marcados em Copas do Mundo anteriores. Segundo a lista, as redes foram balançadas uma vez por cada um de três atletas diferentes.

    ➡️ Sabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Entre os jogadores com gols em Mundiais estão Casemiro, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, todos com um gol cada em edições anteriores do torneio.

    continua após a publicidade

    O dado chama atenção porque reforça a dependência histórica recente do Brasil em nomes específicos no cenário ofensivo, especialmente Neymar, que lidera o grupo em gols em Copas do Mundo entre os convocados, com oito gols.

    Brasil comemora gol de Casemiro contra o Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)
    Brasil comemora gol de Casemiro contra o Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    As 11 caras novas do Brasil em Copas do Mundo

    Ao todo, 11 jogadores vivem sua primeira experiência em Copa do Mundo nesta edição, formando uma base renovada da seleção:

    • Douglas Santos
    • Gabriel Magalhães
    • Ibañez
    • Léo Pereira
    • Ederson
    • Danilo Santos
    • Endrick
    • Igor Thiago
    • Matheus Cunha
    • Luiz Henrique
    • Rayan

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Juca Kfouri - Corinthians x Ituano
    Fora de CampoJuca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'Há 22 minutos
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Seleção BrasileiraDepois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forteHá 30 minutos
    Neymar e Vini Jr no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Seleção BrasileiraNeymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do MundoHá 40 minutos
    Técnico do Escócia, Stephen Clark, durante última entrevista coletiva antes da estreia contra o Haiti, neste sábado (13)
    Copa do MundoTécnico da Escócia vê chance de 'algo especial' na Copa e torcida invade Boston; veja maisHá 1 hora
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Copa do MundoVini Jr. admite oscilação no Brasil, mas banca favoritismo na CopaHá 2 horas
    Seleção BrasileiraBrasil reencontra estádio marcado por Neymar e recordes nos EUAHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Cafu compara Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)
    Brasil x Marrocos: Neymar joga hoje?
    Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)
    Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado
    Romário dispara após fala de Ancelotti: 'Brasil ter medo de alguém?'
    Neil El Aynaoui diz que jogar contra o Brasil é um dos seus sonhos de infância (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Craque do Marrocos abre o jogo antes de duelo contra o Brasil: 'Desde criança'
    Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002
    Artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, Ronaldo marcou seu primeiro gol no torneio contra Marrocos
    Paul Clement e Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)
    Braço direito de Ancelotti revela bastidores da Seleção e obsessão pelo hexa
    Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026
    Técnico do Haiti projeta surpresa no grupo do Brasil, mas alerta: 'Precisamos elevar o nível'; entenda
    Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
    Neymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'
    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
    Ancelotti celebra estreia em Copas com o Brasil: 'Capítulo muito especial'
    Slavko Vincic esteve em um jogo do Mundial (Foto: Stu Forster / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
    Árbitro de Brasil x Marrocos já foi detido em operação contra tráfico e prostituição
    Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)
    Vini Jr chega à Copa cercado por marcas históricas e protagonismo
    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'
    Pelé e Zagallo
    Sem Pelé e Zagallo, o Brasil estreia em uma Copa diferente de todas as outras