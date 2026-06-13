Catar quebra escrita na Copa do Mundo após roteiro inacreditável contra a Suíça Boualem marca no último lance e castiga domínio suíço na Califórnia

A Copa do Mundo de 2026 registrou mais uma página memorável. Em duelo disputado na tarde deste sábado (13) no Levi's Stadium, a seleção do Catar alcançou um feito inédito. Com um gol salvador no último lance da partida, a seleção do Oriente Médio arrancou um empate em 1 a 1 com a Suíça e conquistou o seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo.

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O resultado representa uma enorme injeção de ânimo e o fim de um incômodo jejum. Em sua primeira participação no torneio, quando jogou em seu próprio território como anfitrião em 2022, o selecionado catari se despediu de forma melancólica, sem somar um único ponto sequer. Quatro anos depois, a história começou a ser reescrita em solo americano.

Catar buscou o empate no último minuto da partida contra a Suíça pela Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)

A partida começou elétrica na Califórnia. O Catar tentou surpreender logo aos 2 minutos com uma chegada perigosa de Edmilson Júnior, mas parou em boa intervenção do goleiro Kobel. Passado o susto inicial, a Suíça assumiu as rédeas do confronto, empurrando o adversário para o campo defensivo com uma pressão avassaladora.

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A insistência europeia surtiu efeito aos 17 minutos do primeiro tempo. Após o goleiro catariano derrubar Freuler dentro da grande área, o árbitro assinalou a penalidade máxima. Com muita frieza e categoria, o atacante Embolo foi para a cobrança e inaugurou o placar. Os suíços seguiram sufocando e empilhando chances desperdiçadas com Zakaria e Rúben Vargas.

No segundo tempo, a tônica do confronto parecia caminhar para uma vitória tranquila da Suíça, que controlava a posse de bola. Contudo, a zaga do Catar ganhou solidez com o passar dos minutos e conseguiu conter os danos.

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Quando os três pontos suíços já pareciam garantidos, a estrela de Khoukhi Boualem brilhou intensamente. Aos 95 minutos de jogo, em um dos últimos lances de ataque dos Al-Anabi, um cruzamento milimétrico encontrou o defensor livre no segundo poste. Boualem subiu com estilo e desferiu uma cabeçada violenta para estufar a rede adversária, decretando o empate em 1 a 1 e frustrando o domínio absoluto da Suíça.

Como a rodada inicial também registrou o empate por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia, todas as quatro seleções aparecem rigorosamente igualadas com um ponto na tabela de classificação.

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