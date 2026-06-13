Torcedores criticam dupla em gol do Marrocos contra o Brasil: 'Não pode'
Partida está empatada em 1 a 1
Brasil e Marrocos estão empatando em 1 a 1, neste sábado (13), pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. A partida iniciou agitada com gol de Saibari, no entanto, torcedores apontaram dois jogadores culpados no lance.
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Quando o cronometro marcava os 20 minutos da primeira etapa, o Brasil perdeu a posse da bola em passe forte de Ibañez para Paquetá, que erra domínio no campo de ataque, e Marrocos se arma rápido. Mazraoui dá passe para Brahim Díaz, que enfia bola espetacular para Saibari. O atacante ganha na velocidade, sai cara a cara com Alisson e encobre o goleiro.
Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a dupla Gabriel Magalhães e Alisson, principalmente pela bola ter passado pelo zagueiro, e a saída errada do goleiro.
Veja a repercussão:
Alisson, Marquinhos e Magalhães não podem tomar esse gol. Essa bola entrar assim é o risco do perde-pressiona e não dá pra ninguém conseguir incomodar o chute— Wand 🇧🇷 (@wander17son) June 13, 2026
Além de tudo, todo esse lance é um erro coletivo de organização. Talvez o Alisson não deveria ter saído daquela maneira também, papel de goleiro não é fazer função de zagueiro.— BITENCOURT, Caio (caiobitencourt.net no Bsky) (@falecomcaio) June 13, 2026
Só que a situação do Magalhães e do Marquinhos basicamente deixou o Saibari no 1 contra 1.
Marquinhos não acompanhou— Nathan Barbosa (@nathanbjordao) June 13, 2026
Gabriel Magalhães nem viu a bola
E o Alisson saiu estranho demais
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Erro coletivo. Paquetá perdeu a bola de bobeira. Magalhães e Marquinhos dormiram e Alisson saiu de forma horrível, deixando claro que se chegar é gol.— Tayná (@crf_ttay) June 13, 2026
Essa bola ter passado pelo Gabriel Magalhães e a saída errada do Alisson não podem acontecer— Jonatan 🇦🇹 (@JonatanGois_) June 13, 2026
Onde assistir Brasil x Marrocos
A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.
A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.
O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.
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