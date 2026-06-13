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Torcedores criticam dupla em gol do Marrocos contra o Brasil: 'Não pode'

Partida está empatada em 1 a 1

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 20:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Saibari marcou o primeiro gol na partida entre Brasil e Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Saibari marcou o primeiro gol na partida entre Brasil e Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Brasil e Marrocos estão empatando em 1 a 1, neste sábado (13), pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. A partida iniciou agitada com gol de Saibari, no entanto, torcedores apontaram dois jogadores culpados no lance.

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    Quando o cronometro marcava os 20 minutos da primeira etapa, o Brasil perdeu a posse da bola em passe forte de Ibañez para Paquetá, que erra domínio no campo de ataque, e Marrocos se arma rápido. Mazraoui dá passe para Brahim Díaz, que enfia bola espetacular para Saibari. O atacante ganha na velocidade, sai cara a cara com Alisson e encobre o goleiro.

    Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a dupla Gabriel Magalhães e Alisson, principalmente pela bola ter passado pelo zagueiro, e a saída errada do goleiro.

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    Onde assistir Brasil x Marrocos

    A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.

    A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.

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    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos (Foto:CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.

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