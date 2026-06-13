Reação de Kaká e Ronaldo viraliza em gol perdido de Igor Thiago: 'Nunca'
Brasil está empatando com o Marrocos
Durante a partida entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13), pela primeira partida do grupo C da Copa do Mundo, um lance de Igor Thiago no começo da partida deixou os ex-jogadores Kaká e Ronaldo chocados.
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Quando o cronometro marcava 15 minutos da primeira etapa, Vini Jr faz boa jogada pela esquerda e cruza na medida para Igor Thiago, que não acerta em cheio a bola e fura a cabeçada. Durante o lance, a câmera da transmissão mostrou os ex-jogadores Kaká e Ronaldo ao assistirem o lance.
Veja a reação:
Nas redes sociais, torcedores reagiram dizendo que os ex-jogadores deveriam estar querendo entrar na partida para decidir.
Veja a repercussão:
O Ronaldo, o Roberto Carlos e o Kaká assim— rach (@r4chtuita) June 13, 2026
🤨🤨🤨🤨🤨🤨
Imagina isso ser a continuação do seu legado
Se fosse na época deles... era caixa!— Visão Esportiva (@_visaoesportiva) June 13, 2026
Coloca esses caras pra jogar!!— Lucy (@Lsa0023) June 13, 2026
Eles pensando: como erram esse gol? Eu nunca errei um gol desse— Giorgian dê Jhonatan (@JhonatanNeres4) June 13, 2026
os três rindo na tribuna porque sabem que, se tivessem em campo hoje, até de terno e com 50 anos faziam esse gol de olho fechado, geração fraca demais— KingPanda (@kingpandabet) June 13, 2026
Onde assistir Brasil x Marrocos
A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.
A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.
O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.
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