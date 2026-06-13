Reação de Kaká e Ronaldo viraliza em gol perdido de Igor Thiago: 'Nunca' Brasil está empatando com o Marrocos

Durante a partida entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13), pela primeira partida do grupo C da Copa do Mundo, um lance de Igor Thiago no começo da partida deixou os ex-jogadores Kaká e Ronaldo chocados.

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Quando o cronometro marcava 15 minutos da primeira etapa, Vini Jr faz boa jogada pela esquerda e cruza na medida para Igor Thiago, que não acerta em cheio a bola e fura a cabeçada. Durante o lance, a câmera da transmissão mostrou os ex-jogadores Kaká e Ronaldo ao assistirem o lance.

Veja a reação:

Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos reunidos para assistirem a partida entre Brasil e Marrocos. (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, torcedores reagiram dizendo que os ex-jogadores deveriam estar querendo entrar na partida para decidir.

Veja a repercussão:

O Ronaldo, o Roberto Carlos e o Kaká assim

🤨🤨🤨🤨🤨🤨

Imagina isso ser a continuação do seu legado — rach (@r4chtuita) June 13, 2026

Se fosse na época deles... era caixa! — Visão Esportiva (@_visaoesportiva) June 13, 2026

Coloca esses caras pra jogar!! — Lucy (@Lsa0023) June 13, 2026

Eles pensando: como erram esse gol? Eu nunca errei um gol desse — Giorgian dê Jhonatan (@JhonatanNeres4) June 13, 2026

os três rindo na tribuna porque sabem que, se tivessem em campo hoje, até de terno e com 50 anos faziam esse gol de olho fechado, geração fraca demais — KingPanda (@kingpandabet) June 13, 2026

Onde assistir Brasil x Marrocos

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv.

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A espera pelo início da caminhada rumo ao hexa chegou ao fim. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante de um adversário que ganhou respeito internacional nos últimos anos e que foi semifinalista do Mundial de 2022. A Seleção Brasileira chega ao torneio após garantir vaga pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em nomes como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para iniciar a competição com vitória.

Paquetá em ação em Brasil x Marrocos (Foto:CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O técnico italiano ainda precisou lidar com problemas físicos antes da estreia. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam a Copa. A tendência é que Danilo seja o escolhido para iniciar a partida no setor. A expectativa também é pela primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção.

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