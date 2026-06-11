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Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, Neymar publica foto na academia da Seleção

Atacante não estará em campo na estreia do Brasil contra o Marrocos, no sábado (13), nos Estados Unidos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/06/2026 23:24
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Neymar
Neymar publica foto durante treino na academia da Seleção *Foto: Reprodução)

Neymar usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (11), a menos de 48 horas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, para publicar fotos do seu processo de recuperação física. O camisa 10 da Seleção Brasileira participou de atividades na academia com o restante do elenco, mas não entrará em campo para enfrentar o Marrocos neste sábado (13), às 19h (de Brasília), pelo primeiro jogo da fase de grupos do torneio mundial.

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    O camisa 10 da equipe de Ancelotti se recupera de uma lesão na panturrilha e ainda não foi a campo de chuteiras durante a preparação da Seleção nos Estados Unidos. Neymar apenas realizou treinos com bola com o restante do elenco.

    Neymar evolui em tratamento

    Neymar segue em recuperação física e participou de atividades na academia com o restante do elenco da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (11). De acordo com apuração do Lance!, o camisa 10 deve desfalcar a equipe na estreia da Copa do Mundo, diante do Marrocos.

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    Apesar disso, há expectativa de que o atacante esteja em condições para a partida contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, seis dias após a estreia da Seleção na competição. Neymar ainda não participou de atividades com bola desde a chegada da delegação aos Estados Unidos. No entanto, o atacante apareceu trocando passes com alguns dos convocados em imagens divulgadas pela CBF. Leia mais.

    Neymar
    Foto: Reprodução
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