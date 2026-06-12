Bruna Biancardi aproveita a Disney com as filhas enquanto Neymar foca na Copa Seleção estreia neste sábado (13), diante do Marrocos; Neymar não deverá entrar em campo

Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar já conta com o apoio especial da família nos Estados Unidos. Enquanto o camisa 10 concentra suas atenções para se recuperar de uma lesão na panturrilha direita, Bruna Biancardi aproveita os primeiros dias em solo norte-americano ao lado das filhas Mavie e Helena, além de familiares e amigos próximos.

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Recém-chegada ao país, a influenciadora compartilhou registros de um passeio pelos parques da Disney, em Orlando, destino que tem servido como ponto de encontro para pessoas próximas ao craque durante o período do Mundial. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Bruna aparece acompanhada das crianças em momentos de lazer, desfrutando das atrações e do clima de férias que toma conta da cidade da Flórida.

A viagem acontece em meio à expectativa pela participação de Neymar em sua quarta Copa do Mundo. Principal nome da geração brasileira nos últimos anos, o atacante volta a disputar o torneio mais importante do futebol mundial após ter defendido a Seleção nas edições de 2014, 2018 e 2022. Agora, nos Estados Unidos, o jogador busca liderar o Brasil em mais uma tentativa de conquistar o hexacampeonato.

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Mavie com uniforme especial em homenagem ao pai. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Para acompanhar de perto a trajetória do camisa 10 durante a competição, a família montou uma estrutura especial em Orlando. Bruna, as filhas e outros convidados devem permanecer hospedados em uma luxuosa mansão na cidade, que servirá como base durante o período da Copa. O imóvel foi escolhido justamente para oferecer conforto, privacidade e facilidade de deslocamento para acompanhar os compromissos do jogador ao longo do torneio.

Desde a chegada aos Estados Unidos, Bruna tem dividido com seus seguidores alguns momentos da adaptação à nova rotina. Entre passeios, encontros com amigos e atividades voltadas para as crianças, a influenciadora demonstra aproveitar a experiência enquanto aguarda os próximos jogos do Brasil.

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Dentro de campo, Neymar vive mais um capítulo marcante de sua carreira. Aos olhos da torcida brasileira, a Copa representa a oportunidade de o atacante ampliar ainda mais seu legado na Seleção. Fora das quatro linhas, o apoio da família promete ser um dos combustíveis para o craque em busca do principal objetivo da carreira: levantar a tão sonhada taça que ainda falta na carreira do maior artilheiro da história da Amarelinha.

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