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Ancelotti se pronuncia nas redes sociais após eliminação do Brasil: 'A dor é grande'

Eliminado com o Brasil na Copa do Mundo, técnico italiano estará à frente da Seleção no próximo ciclo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 22:11
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Ancelotti acompanha a partida entre Brasil x Noruega
Ancelotti durante partida entre Brasil x Noruega (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Um dia após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti usou suas redes sociais para reafirmar estar triste com o resultado do placar.

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    — Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil! — publicou o treinador italiano.

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    • Na entrevista coletiva após a derrota nos Estados Unidos, o técnico italiano já havia falado sobre a "profunda tristeza" que ele e todos os jogadores estavam sentindo naquele momento.

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    — Óbvio que estamos todos profundamente tristes. Porque acho que fizemos até agora não um mundial especial, um bom mundial, acho que também o jogo de hoje merecia ganhar o jogo e quando passa um momento assim tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. temos que seguir melhorando, encontrar novas ideias, não é um fim, é o início de um novo ciclo esta derrota — afirmou Ancelotti.

    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo
    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo (Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress)
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