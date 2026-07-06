Ancelotti se pronuncia nas redes sociais após eliminação do Brasil: 'A dor é grande' Eliminado com o Brasil na Copa do Mundo, técnico italiano estará à frente da Seleção no próximo ciclo

Um dia após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final, em Nova Jersey, o técnico Carlo Ancelotti usou suas redes sociais para reafirmar estar triste com o resultado do placar.

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O comandante da Seleção compartilhou uma foto deixando o gramado do MetLife Stadium após o apito final que marcou a queda brasileira, e escreveu:

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— Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil! — publicou o treinador italiano.

Na entrevista coletiva após a derrota nos Estados Unidos, o técnico italiano já havia falado sobre a "profunda tristeza" que ele e todos os jogadores estavam sentindo naquele momento.

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— Óbvio que estamos todos profundamente tristes. Porque acho que fizemos até agora não um mundial especial, um bom mundial, acho que também o jogo de hoje merecia ganhar o jogo e quando passa um momento assim tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. temos que seguir melhorando, encontrar novas ideias, não é um fim, é o início de um novo ciclo esta derrota — afirmou Ancelotti.