Haaland pai se aposentou após entrada violenta de crítico de brasileiros Camisa 9 da Noruega marcou dois gols no primeiro tempo

Principal estrela da Noruega, Erling Haaland foi o destaque do primeiro tempo da estreia na Copa, contra o Iraque, em Boston. Com dois gols, o camisa 9 foi uma dor de cabeça para a defesa rival, nesta terça-feira. O ídolo Manchester City, aliás, está reescrevendo a história do pai, Alf Inge Haaland, que defendeu o clube britânico por quatro anos.



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O patriarca da família encerrou a carreira precocemente, aos 30 anos, em 2003, após lesão grave no joelho por causa de entrada violenta do desafeto Roy Keane. Seis anos antes, em uma dividida com o pai de Haaland, que atuava pelo Leeds Unitedd, o irlandês, então jogador do Manchester United, rompeu o ligamento de um dos joelhos e prometeu a vingança.

- Havia esperado muito tempo por isso. A bola estava lá e eu poderia disputá-la, mas fui em cima dele. 'Tome, seu idiota, e nunca mais diga que estou mentindo'. Era para que ele nunca mais falasse que eu fingia lesões. Não me arrependi, nem depois do jogo - escreveu Keane, em sua biografia, sobre a vingança contra o pai de Haaland.

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Ao comentar, para uma emissora britânica, a Copa de 2022, no Catar, Keane criticou as danças de jogadores brasileiros:

- Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly (espécie de Dança dos Famosos). Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro gols e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom - opinou Roy Keane.

Gráfico mostra feitos da carreira do norueguês Haaland (Reprodução)

Haaland chegou em 2022 ao City

A principal esperança de gols da Noruega chegou ao City em 2022. Desde então, são 317 gols em 398 pelo time inglês. Antes, o canhoto de 1,95m defendeu as cores do Borussia Dortmund, da Alemanha.

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