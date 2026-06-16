Em sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o Iraque Astro norueguês marca dois gols e ajuda Noruega a estrear com vitória na Copa do Mundo

Em um jogo muito dinâmico, com chances e gols dos dois lados, Iraque e Noruega se enfrentaram na noite desta terça-feira (16) pelo Grupo I, na estreia das duas seleções nesta Copa do Mundo de 2026. O duelo aconteceu no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e terminou com vitória do time europeu por 4 a 1. Haaland, duas vezes, Östigaard e Thorstvedt marcaram pela Noruega, enquanto Aymen Hussein diminuiu para o Iraque.

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Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do grupo e empatou com a França em número de pontos, ambas seleções com três pontos, com a equipe de Haaland levando vantagem no critério de desempate. Senegal e Iraque ainda não pontuaram.

Cometa Haaland e início eletrizante!

O primeiro tempo de Iraque x Noruega foi dos melhores possíveis. Como era esperado, a Noruega começou com mais posse de bola e contava com o brilho individual do astro do time: Haaland. O norueguês, inclusive, foi o nome do primeiro tempo ao balançar as redes duas vezes. No primeiro gol, recebeu passe rasteiro de Wolfe e não demorou para se jogar na bola e estufar a rede do Iraque, que, por sua vez, não se escondeu e buscou o empate dez minutos depois.

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Ali Jasim recebeu a bola na ponta esquerda e deixou Ryerson perdido ao balançar o corpo antes de ir ao fundo dar um passe em profundidade para Al-Ammari, que apareceu sozinho dentro da área para cruzar na medida para Hussein - que chegou a ficar sete horas em interrogatório ao desembarcar nos Estados Unidos - ganhar dividida pelo alto e cabecear forte. Mas ainda dava tempo para Haaland levar a Noruega em vantagem para o intervalo. Tahseen recuou fraco para o goleiro. Antenado, Haaland disparou em busca da bola e, na dividida com Hassan mandou para o gol.

Noruega crava vitória ao retornar ao torneio após 28 anos

Na etapa final, o rendimento das duas equipes teve uma leve queda, mas não o suficiente para que a Noruega ainda não tivesse mais chances. E a seleção se aproveitou para cravar a vitória em uma jogada ensaiada em bola parada. Odegaard mandou alto na pequena área para o zagueiro Östigaard , que havia acabado de entrar, subir sozinho para cabecear com força para o fundo da rede e cravar os três pontos na estreia. Aos 50, no último lance do jogo, após bola cruzada na segunda trave, Haaland escorou para dentro da pequena área, e o volante Thorstvedt cabeceia no chão. A defesa do Iraque se atrapalhou e não conseguiu afastar.

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Aymen Hussein comemora gol do Iraque sobre a Noruega (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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No segundo tempo, quando ainda havia tempo para a história do jogo mudar, a Noruega contou com a estrela de um zagueiro Östigaard, que saiu do banco para ampliar para sua equipe. O resultado manteve o gás do time europeu, que ainda teve tempo de fazer o duelo virar goleada nos acréscimos.

Deu aula 🏅

O dono do jogo foi Haaland, que mais uma vez brilhou pela Seleção da Noruega ao marcar duas vezes. Quando teve a bola no pé para finalizar, não desperdiçou. O craque se esforçou e mostrou o motivo de ser o principal nome de sua equipe, deixando a parte individual como um bônus extra para os torcedores presentes no estádio.

Ficou abaixo 📉

Apesar das boas tentativas de ataque da Seleção do Iraque, uma jogada comprometeu o resultado e deixou escapar ao menos o empate na estreia contra a Noruega. Quando o duelo estava empatado, uma bola fraca recuada pelo zagueiro Tahseen colocou o goleiro Hassan em uma situação complicada. No lance, ele acabou perdendo a dividida com Haaland, já que tentou afastar, mas chutou em cima do norueguês, que não desperdiçou.

✅ Ficha técnica

Iraque 🆚 Noruega

Copa do Mundo - 1ª Rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos

🥅 Gols: Haaland, 27'/1°T (0-1), Aymen Hussein, 38'/1°T (1-1), Haaland, 43'/1°T (1-2), Östigaard 31'/2°T (1-3) e Thorstvedt 50'/2°T (1-4)

🟨 Cartões amarelos: Tahseen (IRA)

🟥 Cartões vermelhos: -

Iraque (Técnico: Graham Arnold)

Jalal, Hussein Ali (Saadoon), Zaid Tahseen, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail (Iqbal) e Ali Jasim (Qasem); Al-Hamadi e Aymen Hussein.

Noruega (Técnico: Ståle Solbakken)

Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e Moller Wolfe (Östigaard); Patrick Berge, Fredrik Aursnes (Thorstvedt) e Martin Odegaard; Sorloth (Bobb), Erling Haaland e Antonio Nusa (Schjelderup).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Pierre Atcho (GAB)

🚩 Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (GAB)

📺 VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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