logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Em sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o Iraque

Astro norueguês marca dois gols e ajuda Noruega a estrear com vitória na Copa do Mundo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/06/2026 21:07
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google

Em um jogo muito dinâmico, com chances e gols dos dois lados, Iraque Noruega se enfrentaram na noite desta terça-feira (16) pelo Grupo I, na estreia das duas seleções nesta Copa do Mundo de 2026. O duelo aconteceu no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e terminou com vitória do time europeu por 4 a 1. Haaland, duas vezes, Östigaard e Thorstvedt marcaram pela Noruega, enquanto Aymen Hussein diminuiu para o Iraque.

continua após a publicidade
  • Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Deschamps aponta mudanças-chave da França em vitória na Copado Mundo: ‘Entrou e causou’

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé faz menção à Seleção Brasileira após vitória da França: ‘É complicado’

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do grupo e empatou com a França em número de pontos, ambas seleções com três pontos, com a equipe de Haaland levando vantagem no critério de desempate. Senegal e Iraque ainda não pontuaram.

    Cometa Haaland e início eletrizante!

    O primeiro tempo de Iraque x Noruega foi dos melhores possíveis. Como era esperado, a Noruega começou com mais posse de bola e contava com o brilho individual do astro do time: Haaland. O norueguês, inclusive, foi o nome do primeiro tempo ao balançar as redes duas vezes. No primeiro gol, recebeu passe rasteiro de Wolfe e não demorou para se jogar na bola e estufar a rede do Iraque, que, por sua vez, não se escondeu e buscou o empate dez minutos depois.

    continua após a publicidade

    Ali Jasim recebeu a bola na ponta esquerda e deixou Ryerson perdido ao balançar o corpo antes de ir ao fundo dar um passe em profundidade para Al-Ammari, que apareceu sozinho dentro da área para cruzar na medida para Hussein - que chegou a ficar sete horas em interrogatório ao desembarcar nos Estados Unidos - ganhar dividida pelo alto e cabecear forte. Mas ainda dava tempo para Haaland levar a Noruega em vantagem para o intervalo. Tahseen recuou fraco para o goleiro. Antenado, Haaland disparou em busca da bola e, na dividida com Hassan mandou para o gol.

    Noruega crava vitória ao retornar ao torneio após 28 anos

    Na etapa final, o rendimento das duas equipes teve uma leve queda, mas não o suficiente para que a Noruega ainda não tivesse mais chances. E a seleção se aproveitou para cravar a vitória em uma jogada ensaiada em bola parada. Odegaard mandou alto na pequena área para o zagueiro Östigaard , que havia acabado de entrar, subir sozinho para cabecear com força para o fundo da rede e cravar os três pontos na estreia. Aos 50, no último lance do jogo, após bola cruzada na segunda trave, Haaland escorou para dentro da pequena área, e o volante Thorstvedt cabeceia no chão. A defesa do Iraque se atrapalhou e não conseguiu afastar.

    continua após a publicidade
    Aymen Hussein comemora gol do Iraque sobre a Noruega (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    No segundo tempo, quando ainda havia tempo para a história do jogo mudar, a Noruega contou com a estrela de um zagueiro Östigaard, que saiu do banco para ampliar para sua equipe. O resultado manteve o gás do time europeu, que ainda teve tempo de fazer o duelo virar goleada nos acréscimos.

    Deu aula 🏅

    O dono do jogo foi Haaland, que mais uma vez brilhou pela Seleção da Noruega ao marcar duas vezes. Quando teve a bola no pé para finalizar, não desperdiçou. O craque se esforçou e mostrou o motivo de ser o principal nome de sua equipe, deixando a parte individual como um bônus extra para os torcedores presentes no estádio.

    Ficou abaixo 📉

    Apesar das boas tentativas de ataque da Seleção do Iraque, uma jogada comprometeu o resultado e deixou escapar ao menos o empate na estreia contra a Noruega. Quando o duelo estava empatado, uma bola fraca recuada pelo zagueiro Tahseen colocou o goleiro Hassan em uma situação complicada. No lance, ele acabou perdendo a dividida com Haaland, já que tentou afastar, mas chutou em cima do norueguês, que não desperdiçou.

    ✅ Ficha técnica

    Iraque 🆚 Noruega
    Copa do Mundo - 1ª Rodada

    📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos
    🥅 Gols: Haaland, 27'/1°T (0-1), Aymen Hussein, 38'/1°T (1-1), Haaland, 43'/1°T (1-2), Östigaard 31'/2°T (1-3) e Thorstvedt 50'/2°T (1-4)
    🟨 Cartões amarelos: Tahseen (IRA)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Iraque (Técnico: Graham Arnold)
    Jalal, Hussein Ali (Saadoon), Zaid Tahseen, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail (Iqbal) e Ali Jasim (Qasem); Al-Hamadi e Aymen Hussein.

    Noruega (Técnico: Ståle Solbakken)
    Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e Moller Wolfe (Östigaard); Patrick Berge, Fredrik Aursnes (Thorstvedt) e Martin Odegaard; Sorloth (Bobb), Erling Haaland e Antonio Nusa (Schjelderup).

    🟨 Arbitragem

    🕴️ Arbitragem: Pierre Atcho (GAB)
    🚩 Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (GAB)
    📺 VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Copa do MundoQuantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?Há 42 minutos
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirInglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Lionel Messi chega ao Estádio de Kansas para a estreia da Argentina (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoQue horas vai ser o jogo da Argentina na Copa do Mundo?Há 1 hora
    Fora de CampoQual é o salário de Haaland? Veja quanto o astro recebe no Manchester CityHá 1 hora
    LUCA ZIDANE ARGÉLIA FOTO INSTAGRAM
    Copa do MundoConheça o filho de Zidane, goleiro da Argélia na Copa do MundoHá 1 hora
    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoHaaland pai se aposentou após entrada violenta de crítico de brasileirosHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Deschamps aponta mudanças-chave da França em vitória na Copado Mundo: 'Entrou e causou'
    Erling Haaland marcou dois gols no primeiro tempo entre Noruega e Iraque na Copa do Mundo
    Haaland, artilheiro da Noruega, já vestiu camisa de gigantes do Brasileirão
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Messi joga? Argentina define escalação para a estreia na Copa do Mundo
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Torcedores enlouquecem com gols de Haaland em Iraque x Noruega: 'Monstro'
    Da guerra ao gol na Copa: conheça Aymen Hussein, o iraquiano que superou a Al Qaeda e o ISIS
    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Técnico da Noruega detona jogador antes de estreia na Copa: 'Não aguenta uma febrezinha'
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Veja a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo
    Mbaye é o 4º jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo; veja lista
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Treino fechado da Seleção tem Neymar em campo e presença de Biancardi e familiares
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé faz menção à Seleção Brasileira após vitória da França: 'É complicado'
    Camisa laranja da Holanda segue como um dos símbolos mais marcantes do futebol (Foto: Alexandra Fechete/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Laranja: a cor que veste a Holanda e não está na bandeira do país
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Veja os gols e melhores momentos de França x Senegal na Copa do Mundo