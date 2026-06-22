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Haaland leva Noruega à próxima fase e briga pela artilharia

Artilheiro marca duas vezes nos 3 a 2 sobre Senegal

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 23:21
Atualizado há 2 minutos
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O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)
O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)

Aos 25 anos, nem parece que Erling Haaland está disputando sua primeira Copa do Mundo. Em apenas dois jogos, o artilheiro da Noruega já soma quatro gols e é um dos principais artilheiros do Mundial. Nesta terça, foram dois nos 3 a 2 sobre o Senegal, que garantiram o país europeu, com uma rodada de antecipação à próxima fase. Ao final da partida, ainda no gramado, os jogadores noruegueses celebraram o feito com a tradicional remada.

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A Noruega, que na estreia goleara o Iraque por 4 a 1, tem os mesmos seis pontos da líder França, no Grupo I, mas leva a pior no saldo de gols: 5 a 4. Na última rodada, na sexta-feira, noruegueses e franceses, também já classificados, disputam o primeiro lugar. Um empate basta para a seleção de Kylian Mbappé e companhia manter a liderança.

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    • Vale lembrar que o país que terminar em segundo lugar no Grupo I pode cruzar o caminho do Brasil numa eventual oitavas de final. Para isso acontecer, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti, que enfrenta a Escócia na quarta-feira, precisa passar em primeiro.

    Haaland divide a vice-artilharia com Mbappé


    Com os dois gols desta segunda, Haaland divide a vice-artilharia com Kylian Mbappé, da França, que também fez dois nos 3 a 0 sobre o Iraque. Ambos têm quatro, atrás apenas de Lionel Messi, que foi o artilheiro solitário dos 2 a 0 da Argentina sobre Áustria, também nesta segunda. O camisa 10 argentino se tornou o principal goleador da história das Copas, com 18, ultrapassando o ex-atacante alemão Miroslav Klose, que tinha 16.

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    Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
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