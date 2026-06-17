Viking Row na Copa: conheça a coreografia que embalou a goleada da Noruega na estreia
Remada viking marcou a estreia com goleada da seleção sobre o Iraque
A vitória da Noruega sobre o Iraque por três a zero, liderada pelo atacante Erling Haaland, que marcou seus dois primeiros gols na carreira em Copas do Mundo, também ficou marcada pelo apoio dos torcedores norueguesas na partida. A remada viking ensaiada nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Boston, já se tornou uma das coreografias mais icônicas da Copa do Mundo de 2026 até aqui e um dos fatores extracampo que pode ter impulsionado a Noruega a golear o Iraque e estrear muito bem no torneio.
Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo
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Em sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o Iraque
O que é a Viking Row?
A famosa celebração inspirada nos vikings se popularizou nessa Copa do Mundo, sendo vista nas escadas rolantes das estações nos Estados Unidos. O gesto passou para a arquibancada do estádio de Boston e foi utilizado como forma de apoio à equipe, aparecendo durante a partida e nas comemorações dos gols da vitória sobre o Iraque.
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Como foi o jogo
A Noruega estreou com goleada por 4 a 1 sobre o Iraque em uma partida movimentada. Haaland foi o grande destaque do primeiro tempo, que anotou o primeiro gol da partida, o primeiro dele na história da competição e também o primeiro da Noruega no torneio após 28 anos. Antes do segundo gol do camisa 9 norueguês, o Iraque chegou a empatar com Aymen Hussein após bela jogada de Ali Jasim, mas os noruegueses voltaram a ficar em vantagem antes do intervalo graças à pressão do camisa 9 na saída de jogo iraquiano.
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Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, mas a Noruega manteve o controle do jogo. O zagueiro Östigaard ampliou em cobrança de escanteio e, já nos acréscimos, Aymen Hussein, que havia marcado o gol de honra do Iraque, também acabou fazendo outro, contra, que fechou o placar em 4 a 1 para sacramentar os três pontos na estreia da Copa do Mundo.
Com os mesmos três pontos da França, no grupo I, a Noruega agora se prepara para o segundo jogo da fase de grupos, contra Senegal, na próxima segunda-feira (22), às 21h (de Brasília) em Nova Jersey. A vitória pode encaminhar a classificação dos noruegueses ao mata-mata da competição.
Outras torcidas ganhando destaque
A "Hinchada" argentina
Destaque nas arquibancadas da Copa do Mundo de 2022, os hermanos chegam à América do Norte impulsionados novamente pelo canto "Muchachos", que se popularizou a partir daquela edição no Catar e marcou a conquista do tricampeonato mundial.
A Onda Holandesa
Uma das manifestações mais tradicionais das arquibancadas do futebol mundial, a chamada "Onda Holandesa", já possui fama internacional e também está presente na Copa do Mundo de 2026. Antes da partida de estreia, as ruas de Dallas já haviam sido tomadas pelo mar laranja.
Festa verde e amarela
A torcida da Seleção Brasileira também não fica para trás. Os brasileiros estão fazendo festa e tomando as ruas dos Estados Unidos, como aconteceu na Times Square, em Nova York, antes do jogo de estreia da Seleção, contra Marrocos. O Brasil terá grande apoio no caminho que pode levar até o hexacampeonato.
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