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Viking Row na Copa: conheça a coreografia que embalou a goleada da Noruega na estreia

Remada viking marcou a estreia com goleada da seleção sobre o Iraque

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 14:13
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Torcida da Noruega na estreia da Seleção contra o Iraque, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Torcida da Noruega na estreia da Seleção contra o Iraque, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A vitória da Noruega sobre o Iraque por três a zero, liderada pelo atacante Erling Haaland, que marcou seus dois primeiros gols na carreira em Copas do Mundo, também ficou marcada pelo apoio dos torcedores norueguesas na partida. A remada viking ensaiada nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Boston, já se tornou uma das coreografias mais icônicas da Copa do Mundo de 2026 até aqui e um dos fatores extracampo que pode ter impulsionado a Noruega a golear o Iraque e estrear muito bem no torneio. 

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    • O que é a Viking Row?

    A famosa celebração inspirada nos vikings se popularizou nessa Copa do Mundo, sendo vista nas escadas rolantes das estações nos Estados Unidos. O gesto passou para a arquibancada do estádio de Boston e foi utilizado como forma de apoio à equipe, aparecendo durante a partida e nas comemorações dos gols da vitória sobre o Iraque. 

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    Como foi o jogo

    A Noruega estreou com goleada por 4 a 1 sobre o Iraque em uma partida movimentada. Haaland foi o grande destaque do primeiro tempo, que anotou o primeiro gol da partida, o primeiro dele na história da competição e também o primeiro da Noruega no torneio após 28 anos. Antes do segundo gol do camisa 9 norueguês, o Iraque chegou a empatar com Aymen Hussein após bela jogada de Ali Jasim, mas os noruegueses voltaram a ficar em vantagem antes do intervalo graças à pressão do camisa 9 na saída de jogo iraquiano.

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    ➡️Em sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o Iraque

    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Erling Haaland marca para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, mas a Noruega manteve o controle do jogo. O zagueiro Östigaard ampliou em cobrança de escanteio e, já nos acréscimos, Aymen Hussein, que havia marcado o gol de honra do Iraque, também acabou fazendo outro, contra, que fechou o placar em 4 a 1 para sacramentar os três pontos na estreia da Copa do Mundo.

    Com os mesmos três pontos da França, no grupo I, a Noruega agora se prepara para o segundo jogo da fase de grupos, contra Senegal, na próxima segunda-feira (22), às 21h (de Brasília) em Nova Jersey. A vitória pode encaminhar a classificação dos noruegueses ao mata-mata da competição.

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    Outras torcidas ganhando destaque

    A "Hinchada" argentina

    Destaque nas arquibancadas da Copa do Mundo de 2022, os hermanos chegam à América do Norte impulsionados novamente pelo canto "Muchachos", que se popularizou a partir daquela edição no Catar e marcou a conquista do tricampeonato mundial.

    A Onda Holandesa 

    Uma das manifestações mais tradicionais das arquibancadas do futebol mundial, a chamada "Onda Holandesa", já possui fama internacional e também está presente na Copa do Mundo de 2026. Antes da partida de estreia, as ruas de Dallas já haviam sido tomadas pelo mar laranja.

    Festa verde e amarela

    A torcida da Seleção Brasileira também não fica para trás. Os brasileiros estão fazendo festa e tomando as ruas dos Estados Unidos, como aconteceu na Times Square, em Nova York, antes do jogo de estreia da Seleção, contra Marrocos. O Brasil terá grande apoio no caminho que pode levar até o hexacampeonato.

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