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Zagueiro de Senegal compara Haaland a Cristiano Ronaldo e revela estratégia para frear craque norueguês

Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22) às 21h

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
22/06/2026 11:00
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Niakhate e Haaland (Foto: Instagram Niakhaté)
Niakhate e Haaland (Foto: Instagram Niakhaté)
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Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Antes da partida, o zagueiro senegalês Moussa Niakhaté analisou o confronto e destacou a principal ameaça da seleção norueguesa: Erling Haaland. O defensor rasgou elogios ao atacante, comparou suas características às de Cristiano Ronaldo e revelou a estratégia que pretende adotar para tentar neutralizá-lo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Antes da partida, o zagueiro senegalês Moussa Niakhaté analisou o confronto e destacou a principal ameaça da seleção norueguesa: Erling Haaland. O defensor rasgou elogios ao atacante, comparou suas características às de Cristiano Ronaldo e revelou a estratégia que pretende adotar para tentar neutralizá-lo.

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    • Niakhaté conhece bem Haaland. Os dois se enfrentaram diversas vezes na Alemanha, quando defendiam Mainz e Borussia Dortmund, respectivamente. Posteriormente, voltaram a cruzar caminhos na Inglaterra, com o zagueiro atuando pelo Nottingham Forest e o atacante já vestindo a camisa do Manchester City.

    Ao falar sobre o camisa 9 da Noruega, o defensor destacou a capacidade de finalização e a evolução do jogador no jogo aéreo:

    — Ele não precisa de três chances para fazer um gol. Finaliza muito bem, tanto de cabeça quanto com os pés. É um finalizador extremamente poderoso, embora não seja exatamente um driblador. Além disso, evoluiu muito no jogo aéreo. No Manchester City, vemos com frequência ele concluir jogadas no alto, porque tem uma impulsão extraordinária e consegue permanecer no ar, como Cristiano Ronaldo — disse o zagueiro.

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    Apesar dos elogios, Niakhaté garantiu que Senegal está preparado para tentar conter o astro norueguês. O defensor explicou que a marcação sobre Haaland exige atenção constante e ressaltou o perigo que o atacante representa mesmo quando passa boa parte da partida sem aparecer:

    — Contra Haaland, é preciso marcá-lo de muito perto dentro da área, mais do que qualquer outro atacante, porque é fundamental impedir que ele consiga saltar. Ele é um goleador. E o mais assustador é que você pode contê-lo durante 80 minutos, mas basta uma única jogada para ele decidir tudo. Ele marca no fim da partida, acaba eleito o melhor em campo, e o defensor… bem, esse é o nosso trabalho. Como zagueiro, você pode vencer nove de dez duelos, mas, se perder o décimo e sair um gol, é só isso que as pessoas vão lembrar — afirmou.

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    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)

    Noruega x Senegal

    Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    A seleção norueguesa chega embalada após vencer o Iraque por 4 a 1 na estreia e soma três pontos no Grupo I. Já Senegal busca a recuperação após ser derrotado pela França por 3 a 1 na primeira rodada e ainda não pontuou na competição.

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