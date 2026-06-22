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Dê suas notas: Mbappé se destaca novamente e França vence jogo marcado por paralisação

Franceses venceram por 3 a 0 sem dificuldades e garantiram vaga no mata-mata

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 23:09
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Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga antecipada no mata-mata da Copa do Mundo ao derrotar o Iraque por 3 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com o destaque de Kylian Mbappé, que balançou as redes duas vezes, e um gol de Ousmane Dembélé, os Bleus mantiveram os 100% de aproveitamento no Grupo I. A vitória foi construída com domínio total da equipe de Didier Deschamps, que pressionou a saída de bola adversária desde os primeiros minutos e não deu chances aos iraquianos, assegurando a classificação para os 16 avos de final com uma rodada de antecedência.

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  • Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé comanda a vitória da França, que garante classificação na Copa do Mundo

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    Mbappé comemora gol no jogo da França contra o Iraque pela Copa do Mundo
    Jogadores da França comemoram gol na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    O confronto, no entanto, ficou marcado por uma longa interrupção devido ao rigoroso protocolo de segurança norte-americano contra tempestades. Após um primeiro tempo disputado sob chuva, o reinício da partida foi adiado por aproximadamente 1h40 durante o intervalo, devido à detecção de raios nas proximidades do estádio. Seguindo o procedimento padrão de "Weather Delay", o público precisou deixar as arquibancadas para buscar abrigo nos corredores internos, enquanto atletas e comissões técnicas permaneceram nos vestiários aguardando a liberação das autoridades meteorológicas.

    Na volta para a etapa final, a França não perdeu o ritmo e liquidou a fatura rapidamente, aproveitando erros defensivos do Iraque. O grande destaque da noite foi Mbappé, que alcançou a marca histórica de 16 gols em Mundiais, igualando o alemão Miroslav Klose como o segundo maior artilheiro de todos os tempos da competição. O camisa 10 abriu o placar aos 13 minutos de jogo e ampliou aos oito da segunda etapa, enquanto Dembélé fechou a conta aos 20 minutos, transformando o duelo em uma contundente vitória francesa.

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