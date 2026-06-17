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'Ele é um louco': Haaland se rende ao show de Messi na Copa do Mundo

O craque argentino protagonizou um verdadeiro show na estreia argentina

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 09:29
Atualizado há 2 minutos
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Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)
Erling Haaland atacante do Manchester City e uma das principais estrelas da Copa do Mundo (Foto: Darren Staples / AFP).

O brilho de Lionel Messi na estreia da Copa do Mundo de 2026 parou o planeta bola e arrancou elogios até de seus maiores concorrentes. Após o craque argentino comandar a vitória contra a Argélia com um hat-trick espetacular, o centroavante norueguês Erling Haaland usou as redes sociais para reverenciar o camisa 10.

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    • "Messi é um louco", publicou o atacante do Manchester City, em tom bem-humorado, direto do avião onde acompanhava a partida logo após deixar o gramado do Gillette Stadium, em Boston.

    Lionel Messi chuta para abrir o placar contra a Argélia (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)
    Lionel Messi chuta para abrir o placar contra a Argélia (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

    A reverência carrega uma dose extra de humildade, já que o próprio 'Cometa Haaland' também teve uma estreia de gala no Mundial. O artilheiro balançou as redes duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O francês Kylian Mbappé foi outro que garantiu dois gols em sua estreia, mas Lionel Messi, aos 39 anos, roubou os holofotes ao marcar três gols e monopolizar as atenções do torneio.

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    Messi x Haaland

    Apesar de terem dominado o futebol mundial nos últimos anos, Messi e Haaland protagonizam uma curiosidade rara: eles nunca se enfrentaram em campo, seja por clubes ou seletivos. Quando o norueguês despontou no cenário internacional pelo Red Bull Salzburg e, na sequência, pelo Borussia Dortmund, o astro argentino brilhou no Barcelona.

    Mais tarde, os caminhos seguem distantes. O jovem gigante assumiu o protagonismo da Premier League pelo Manchester City, enquanto o veterano se transferiu para o Paris Saint-Germain e, depois, para o Inter Miami, nos Estados Unidos.

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    Como as duas estrelas vieram a Copa do Mundo em ritmo avassalador, o primeiro encontro oficial entre Messi e Haaland pode acontecer em 2026, caso Argentina e Noruega avançam no torneio e se cruzam na fase de mata-mata.

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