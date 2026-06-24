Fala de Neymar após Escócia x Brasil vira assunto: 'Merece' Seleção brasileira confirmou classificação ao mata-mata

Após a partida entre Escócia e Brasil por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o Neymar conversou rápido com o Denílson, da TV Globo.

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— Coração a mil, muito nervoso, mas feliz — disse Neymar, em entrevista à "TV Globo", após a classificação na Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, torcedores comemoraram a entrada de Neymar na partida, e afirmaram que é bom ver ele de volta ao campo, mesmo que por poucos minutos.

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Veja a repercussão:

Nois zoa, nois crítica, mas no fundo o Brasil inteiro ama o Neymar — Carlitos da Fiel (@carlitosdafiel_) June 25, 2026

Claramente abaixo do ritmo dos demais, óbvio. Porém em 15 minutos, foram três chances criadas para colegas, um chute no alvo, além de puxar a marcação de dois sempre, abrindo espaços que ele tem visão de jogo apurada e técnica. Isso fora a maestria nas bolas paradas. Craque. — Rubens Melo (@RubensM05849256) June 25, 2026

Quase 3 anos sem usar essa camisa



Deve ter sido daora demais pra ele sentir isso dnovo — Estagiário do Ney (@estagiariodoney) June 25, 2026

Muito bom ver ele feliz na canarinho novamente, ta cedo para exaltar ele ainda em campo, mas e bom de mais ver ele novamente na seleção — the football br (@thefootballbr1) June 25, 2026

Neymar merecia estar no elenco da atual campeão do mundo. Vamos buscar o Hexa — Thiago Flopado (@thiagoam1903) June 25, 2026

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Como foi a estreia de Neymar pelo Brasil nesta Copa do Mundo

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Em Miami, a torcida brasileira pedia por Neymar desde os seis minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 2 a 0. Os gritos de "Neymar, Neymar" voltaram fortes aos 14, um minuto antes de Matheus Cunha fazer o terceiro. Aos 27, o técnico Carlo Ancelotti decidiu chamar o atacante.

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O camisa 10 do Brasil correu, voltou para ajudar a marcação no meio-campo e se tornou o cobrador oficial de bolas paradas. Foram dois escanteios e uma falta batida pela meia-esquerda. Por aquele lado, também deu a única finalização a gol, num chute à meia altura que o goleiro Angus Gunn defendeu sem maiores problemas.

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Neymar ao lado de Carlo Ancelotti em partida do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

A estreia de Neymar em sua quarta Copa do Mundo não teve o brilhantismo das outras três, mas a julgar pela festa da torcida e pelo sorriso de quem cedeu seu lugar em campo, teve ao menos o mesmo impacto.

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