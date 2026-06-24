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Fala de Neymar após Escócia x Brasil vira assunto: 'Merece'

Seleção brasileira confirmou classificação ao mata-mata

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 22:19
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Após a partida entre Escócia e Brasil por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o Neymar conversou rápido com o Denílson, da TV Globo.

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    • — Coração a mil, muito nervoso, mas feliz — disse Neymar, em entrevista à "TV Globo", após a classificação na Copa do Mundo.

    ➡️Entrada de Neymar em Escócia x Brasil divide opiniões: 'Dá pra ver'

    Nas redes sociais, torcedores comemoraram a entrada de Neymar na partida, e afirmaram que é bom ver ele de volta ao campo, mesmo que por poucos minutos.

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    Como foi a estreia de Neymar pelo Brasil nesta Copa do Mundo

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    Em Miami, a torcida brasileira pedia por Neymar desde os seis minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 2 a 0. Os gritos de "Neymar, Neymar" voltaram fortes aos 14, um minuto antes de Matheus Cunha fazer o terceiro. Aos 27, o técnico Carlo Ancelotti decidiu chamar o atacante.

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    ➡️ Após classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe'

    O camisa 10 do Brasil correu, voltou para ajudar a marcação no meio-campo e se tornou o cobrador oficial de bolas paradas. Foram dois escanteios e uma falta batida pela meia-esquerda. Por aquele lado, também deu a única finalização a gol, num chute à meia altura que o goleiro Angus Gunn defendeu sem maiores problemas.

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    Neymar ao lado de Carlo Ancelotti em partida do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    A estreia de Neymar em sua quarta Copa do Mundo não teve o brilhantismo das outras três, mas a julgar pela festa da torcida e pelo sorriso de quem cedeu seu lugar em campo, teve ao menos o mesmo impacto.

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