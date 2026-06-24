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PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Brasil x Escócia

Até aqui, a Seleção Brasileira vence por 2 a 0

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:55
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PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Brasil e Escócia estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante a partida, PC Oliveira apontou um erro grave da arbitragem.

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    • Minutos depois de abrir o placar no primeiro tempo, Vini Jr roubou a bola do defensor e tocou na saída do goleiro para ampliar a vantagem. Depois de revisão do VAR, o árbitro apontou falta do atacante do Real Madrid e anulou o gol.

    Na transmissão de Brasil x Escócia, Everlado Marques informou que Paulo Cesar de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, apontou erro da arbitragem.

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    - Para o nosso PC, o gol foi mal anulado, porque o contato foi leve e contraria aquilo que tem sido a norma da Copa do Mundo. O jeito dos árbitros de olhar para os jogos da Copa, de deixar o jogo andar. Então, o segundo gol do Brasil contra Escócia foi mal anulado segundo o PC - disse Everaldo Marques, na transmissão da Globo.

    Vini Jr. dribla o goleiro da Escócia para abrir o placar para o Brasil (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Vini Jr. dribla o goleiro da Escócia para abrir o placar para o Brasil (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Veja a escalação para Brasil x Escócia

    Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

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    ➡️Análise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Escócia

    Sem Raphinha, que se lesionou no jogo com o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti definiu Rayan como substituto pela direita. Ele irá compor o ataque ao lado de Vini Jr e Matheus Cunha.

    E, depois de ficar de fora dos relacionados nos dois primeiros jogos do Mundial — ele chegou a ficar no banco na estreia, mas sem condições para atuar —, Neymar finalmente estará à disposição para a partida. A expectativa é de que ele entre no decorrer da partida entre Brasil e Escócia.

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    Assim, a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

    A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

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