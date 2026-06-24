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Atuação de Alisson pelo Brasil anima torcedores: 'Tenho que admitir'

Goleiro não foi vazado pelo segundo jogo seguido

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:07
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Alisson fazendo defesa durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo
Alisson está disputando sua terceira Copa do Mundo (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Durante a partida entre Escócia e Brasil na Copa do Mundo, a atuação do goleiro Alisson animou os torcedores brasileiros. O arqueiro do Liverpool foi pouco exigido pela equipe europeia, mas, mesmo assim, fez defesas importantes para manter a Seleção Brasileira na frente do placar que terminou em 3 a 0.

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    Realizando um total de três defesas, sendo duas delas de finalizações de dentro da área, o camisa 1, além de não ter sido vazado, foi muito elogiado pelos torcedores brasileiros. Com o resultado, Alisson levou apenas um gol em três jogos na fase de grupos da Copa do Mundo.

    Confira reações de torcedores brasileiros com a atuação de Alisson na partida contra a Escócia na Copa do Mundo:

    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Alisson teve boa atuação no jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

    Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

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    O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

    A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

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    Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

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