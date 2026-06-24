Atuação de Alisson pelo Brasil anima torcedores: 'Tenho que admitir' Goleiro não foi vazado pelo segundo jogo seguido

Durante a partida entre Escócia e Brasil na Copa do Mundo, a atuação do goleiro Alisson animou os torcedores brasileiros. O arqueiro do Liverpool foi pouco exigido pela equipe europeia, mas, mesmo assim, fez defesas importantes para manter a Seleção Brasileira na frente do placar que terminou em 3 a 0.

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Realizando um total de três defesas, sendo duas delas de finalizações de dentro da área, o camisa 1, além de não ter sido vazado, foi muito elogiado pelos torcedores brasileiros. Com o resultado, Alisson levou apenas um gol em três jogos na fase de grupos da Copa do Mundo.

Confira reações de torcedores brasileiros com a atuação de Alisson na partida contra a Escócia na Copa do Mundo:

Ainda bem que Alisson parou com esse negócio de sair do gol e está agarrando bem esse jogo tenho que admitir #BRAxESC — Carcará (@_rogerioxx) June 24, 2026

Alisson com essa skin de Jesus Cristo ta abalando mt!!! — ☆ (@sabrisMaria) June 24, 2026

ALISSON VOCÊ É UMA PAREDEEEE CARAAAA — Aya ✌︎︎ || VAI VER O AESPA E O SKZ!! (@Ayyatzk) June 24, 2026

NUNCA CRITIQUEI ALISSON — Gabi (@gabialvesp2) June 24, 2026

Ate o Alisson salvando, o Hexa vai vir meu Deus — CameraManChallengerKR (@CreatinaAbuser) June 24, 2026

Alisson teve boa atuação no jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

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O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

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Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

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