Alisson exalta volta de Neymar e atuação do Brasil: 'Encontramos um jeito de jogar' O goleiro fez mais um jogo sem ser vazado

Após uma estreia abaixo do esperado, o Brasil evoluiu nas duas partidas seguintes da Copa do Mundo e encerrou, nesta quarta-feira (24), a fase de grupos com uma vitória por 3 a 0 contra a Escócia. Na saída de campo, o goleiro Alisson destacou a atuação da Seleção Brasileira e afirmou que o time encontrou uma forma de jogar.

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– Um show para todo mundo. Saímos muito satisfeitos com essa atuação. Queríamos progredir, sabemos que na primeira partida não fomos muito bem. Mas o que queríamos fizemos nos últimos dois jogos. Solidez defensiva, não sofremos gols, fizemos muitos gols. Temos que pegar essa confiança e seguir em frente com os pés no chão – analisou Alisson em entrevista ao SBT.

Em seguida, o arqueiro também destacou o retorno de Neymar. O camisa 10 fez sua estreia nesta Copa do Mundo nesta quarta-feira.

Alisson destacou o retorno de Neymar ao Brasil (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

– Muitas coisas boas, importante para nós. A volta do Neymar, um jogador muito importante. .Assim como todos têm ajudado. Copa é sobre 26 jogadores, todos têm condições de entrar e fazer diferença. Parece que encontramos um bom jeito de jogar e defender. Temos que nos adaptar aos adversários. Mas fico satisfeito com essa maturidade que demonstramos em campo, sair da zona de confronto. Todos estão de parabéns – comentou.

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Alisson projeta Brasil na próxima fase

Classificado para a segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que conta com Japão, Suécia, Tunísia e Holanda. O goleiro destacou ainda o horário atípico do jogo, que será realizado em Houston, às 12h do horário local (14h de Brasília).

– Será um horário diferente, mas Copa do Mundo é para vencer todos os desafios. Independente do horário, do adversário. Hoje, o Haiti deu trabalho, mostrou o nível da competição. Na partida contra a Escócia, um placar elástico, mas eles também dificultaram – projetou Alisson.

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