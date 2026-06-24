logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Alisson exalta volta de Neymar e atuação do Brasil: 'Encontramos um jeito de jogar'

O goleiro fez mais um jogo sem ser vazado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 21:43
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia
De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

Após uma estreia abaixo do esperado, o Brasil evoluiu nas duas partidas seguintes da Copa do Mundo e encerrou, nesta quarta-feira (24), a fase de grupos com uma vitória por 3 a 0 contra a Escócia. Na saída de campo, o goleiro Alisson destacou a atuação da Seleção Brasileira e afirmou que o time encontrou uma forma de jogar.

continua após a publicidade
  • Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo

    Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: ‘Pés no chão’

    Copa do Mundo 2026
    Há 50 minutos
  • Matheus Cunha concede entrevista à beira do gramado após Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

    Matheus Cunha avalia fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo: ‘Todo mundo sabe’

    Seleção Brasileira
    Há 6 minutos

    • – Um show para todo mundo. Saímos muito satisfeitos com essa atuação. Queríamos progredir, sabemos que na primeira partida não fomos muito bem. Mas o que queríamos fizemos nos últimos dois jogos. Solidez defensiva, não sofremos gols, fizemos muitos gols. Temos que pegar essa confiança e seguir em frente com os pés no chão – analisou Alisson em entrevista ao SBT.

    Em seguida, o arqueiro também destacou o retorno de Neymar. O camisa 10 fez sua estreia nesta Copa do Mundo nesta quarta-feira.

    Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
    Alisson destacou o retorno de Neymar ao Brasil (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

    – Muitas coisas boas, importante para nós. A volta do Neymar, um jogador muito importante. .Assim como todos têm ajudado. Copa é sobre 26 jogadores, todos têm condições de entrar e fazer diferença. Parece que encontramos um bom jeito de jogar e defender. Temos que nos adaptar aos adversários. Mas fico satisfeito com essa maturidade que demonstramos em campo, sair da zona de confronto. Todos estão de parabéns – comentou.

    continua após a publicidade

    Alisson projeta Brasil na próxima fase

    Classificado para a segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que conta com Japão, Suécia, Tunísia e Holanda. O goleiro destacou ainda o horário atípico do jogo, que será realizado em Houston, às 12h do horário local (14h de Brasília).

    – Será um horário diferente, mas Copa do Mundo é para vencer todos os desafios. Independente do horário, do adversário. Hoje, o Haiti deu trabalho, mostrou o nível da competição. Na partida contra a Escócia, um placar elástico, mas eles também dificultaram – projetou Alisson.

    continua após a publicidade

    🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Fala de Neymar após Escócia x Brasil vira assunto: 'Merece'Há 5 minutos
    Bruno Guimarães após Brasil x Escócia
    Seleção BrasileiraBruno Guimarães avalia Neymar e crava melhor formação do Brasil: 'Não pode ficar'Há 9 minutos
    Casemiro abraça Vini Jr em comemoração à gol do Brasil contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraCasemiro aponta mentalidade do Brasil na Copa do Mundo: 'O próximo jogo é nossa final'Há 13 minutos
    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraNeymar comemora estreia pelo Brasil na Copa do Mundo e admite emoção: 'Orgulhoso'Há 18 minutos
    Vini Jr ergue as duas mãos, de punho fechado, comemorando gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraImprensa internacional destaca Vini Jr na vitória do Brasil: 'Extraterrestre'Há 19 minutos
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraApós classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe'Há 21 minutos

    Mais LANCE!

    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Galvão Bueno dispara contra arbitragem em Escócia x Brasil: 'Desonestidade'
    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Qual foi o melhor jogador do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? Vote
    Rayan cabeceia a bola na vitória do Brasil sobre a Escócia
    Rayan entra em lista liderada por Pelé em vitória sobre a Escócia
    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Brasil garante liderança e soma mais uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo
    Danilo durante entrevista após jogo da Seleção Brasileira
    Danilo destaca evolução do Brasil na Copa do Mundo e aponta caminho para o título
    Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr supera Messi e Haaland em prêmios na Copa do Mundo
    Neymar abraça Matheus Cunha e volta a jogar pela Seleção em Brasil 3 a 0 Escócia
    Escócia x Brasil: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo
    Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
    Qual foi o resultado do jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: 'Pés no chão'
    Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
    Ancelotti comemora retorno de Neymar e valoriza Copa de Vini Jr
    Matheus Cunha concede entrevista à beira do gramado após Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Matheus Cunha avalia fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo: 'Todo mundo sabe'
    Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    Quando o Brasil joga: datas e horários até a final da Copa do Mundo
    Ídolo do Flamengo elogiou jogador reserva em Brasil x Panamá (Foto: Reprodução)
    Maestro Júnior critica jogador do Brasil contra a Escócia: 'Sem necessidade'