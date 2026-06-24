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Neymar comemora estreia pelo Brasil na Copa do Mundo e admite emoção: 'Orgulhoso'

Camisa 10 entra no segundo tempo, é festado pela torcida e admite nervosismo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 22:06
Atualizado há 2 minutos
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Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
Neymar em ação na partida do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), que garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Mundo, também marcou a estreia de Neymar na competição. Após a partida em Miami, o camisa 10 da Seleção celebrou o retorno aos gramados e admitiu o nervosismo ao entrar em campo.

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    • — Coração a mil, muito nervoso, mas feliz. Estou orgulhoso. Deu tudo certo — disse Neymar, em entrevista à "TV Globo", após a classificação na Copa do Mundo.

    Neymar, ao lado de Ancelotti, volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Neymar ao lado de Carlo Ancelotti em partida do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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    Como foi a estreia de Neymar pelo Brasil nesta Copa do Mundo

    Em Miami, a torcida brasileira pedia por Neymar desde os seis minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 2 a 0. Os gritos de "Neymar, Neymar" voltaram fortes aos 14, um minuto antes de Matheus Cunha fazer o terceiro. Aos 27, o técnico Carlo Ancelotti decidiu chamar o atacante.

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    ➡️ Após classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe'

    O camisa 10 do Brasil correu, voltou para ajudar a marcação no meio-campo e se tornou o cobrador oficial de bolas paradas. Foram dois escanteios e uma falta batida pela meia-esquerda. Por aquele lado, também deu a única finalização a gol, num chute à meia altura que o goleiro Angus Gunn defendeu sem maiores problemas.

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    A estreia de Neymar em sua quarta Copa do Mundo não teve o brilhantismo das outras três, mas a julgar pela festa da torcida e pelo sorriso de quem cedeu seu lugar em campo, teve ao menos o mesmo impacto.

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