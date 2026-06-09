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Esposa de Diogo Jota envia carta a Robertson, capitão da Escócia: 'Viva por ele'

Brasil e Escócia se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 10:01
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Diogo Jota faleceu em um acidente de carro (Foto: Reprodução)

Companheiros no Liverpool por anos, Diogo Jota, ex-jogador da seleção de Portugal, e Andy Robertson, capitão da Escócia (adversária do Brasil na Copa do Mundo), construíram uma relação de irmandade. Nos próximos dias, o camisa 3 da Escócia defenderá sua seleção no principal torneio de futebol do mundo, realizando seu sonho e carregando consigo também os sonhos de Diogo.

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    • Após a classificação histórica da Escócia para a Copa do Mundo, Robertson revelou ter recebido uma carta de Rute Cardoso, viúva e mãe dos três filhos de Diogo Jota. No texto, Rute celebra a realização do sonho do amigo e pede que o defensor jogue pelo seu marido no Mundial. Confira:

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    Viuva de Diogo Jota celebra classificação da Escócia e faz pedido a Robertson

    "Andy, escrevo para você com o coração cheio de saudade, gratidão e, acima de tudo, orgulho. Diogo falava muito de você, da amizade que construíram, das batalhas que enfrentaram juntos, dos desafios, das risadas, das conversas sobre futebol e sonhos. A Copa do Mundo era um desses sonhos que os dois cultivaram lado a lado, com a mesma paixão que demonstravam em campo.

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    Ao ouvir suas palavras e saber o que você sentiu naquele dia em que a Escócia se classificou para a Copa do Mundo, depois de tantos anos de espera, percebi que Diogo nunca realmente deixou os gramados. Ao alcançar esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não estará sozinho. Levará o sonho dele com você. Quando entrar em campo, sei que não será apenas você. Diogo estará ao seu lado em seus pensamentos, em seus passos e em seu coração.

    Por isso, hoje quero te agradecer. Obrigada por nunca esquecê-lo. Obrigada por mantê-lo vivo em sua memória. Obrigada por transformar a dor da perda em força e em algo tão bonito. É assim que fazemos aqui em casa também, todos os dias. Ele estaria e está imensamente orgulhoso de você. Valorize esse sonho, Andy. Viva-o por você e por ele.

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    Com amor, gratidão e todo o meu apoio."

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    Robertson e sua esposa Rachel no casamento de Diogo Jota e Rute Cardoso (Foto: Reprodução)
    Robertson e sua esposa Rachel no casamento de Diogo Jota e Rute Cardoso (Foto: Reprodução)

    A morte de Diogo Jota aconteceu no dia 3 de julho de 2025, apenas dez dias depois do seu casamento com Rute Cardoso. Dias antes do trágico acidente que levou à morte de Diogo Jota e seu irmão André Silva, o casal havia realizado a cerimônia do casamento ao lado de amigos próximos, onde estava Robertson.

    Diogo e seu irmão André morreram em um acidente de carro na Espanha. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou. O carro perdeu o controle, saiu da pista e pegou fogo.

    ➡️ Adversário do Brasil na Copa, Escócia goleia em amistoso e gera preocupação

    Após dez temporadas no Liverpool, o lateral esquerdo Andy Robertson vai defender outra equipe do "big six" da Inglaterra, o Tottenham. O time londrino já anunciou a contratação do jogador de 32 anos.

    A primeira partida da Escócia pelo Grupo C será diante do Haiti, neste sábado (13), às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough. Na sequência, enfrenta o Marrocos no dia 19 de junho, às 19h (de Brasília), no mesmo estádio. O último compromisso é justamente contra o Brasil, marcado para o dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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