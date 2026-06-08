A Prefeitura do Rio decretou ponto facultativo para os servidores municipais no dia 24 de junho, quando Brasil e Escócia se enfrentam na rodada de encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. A medida passa a valer a partir das 15h da quarta-feira (24/6), utilizando como justificativa para a adoção da medida os impactos na mobilidade urbana e no sistema de transportes da cidade.

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Estão excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação. O ponto facultativo foi formalizado pelo prefeito Eduardo Cavaliere no Decreto 58.121, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (8). Veja:

➡️ Brasil terá três combinações de uniformes na 1ª fase da Copa do Mundo

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro formaliza ponto facultativo em razão de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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O Brasil na Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida da Seleção no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, a Seleção Brasileira também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, na 1ª fase da Copa do Mundo.