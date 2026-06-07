O início da Copa do Mundo se aproxima, e a procura por ingressos para os jogos da Seleção Brasileira só aumenta. E os preços no site de revenda e troca oficial da Fifa (Fifa Resale / Exchange Marketplace) chegam a níveis exorbitantes, mesmo para a fase de grupos. A reportagem do Lance! encontrou entradas de categoria 1 — as mais privilegiadas, excluindo os pacotes de hospitalidade oferecidos pela entidade — que chegam a custar US$ 143.750,00 ou R$ 743.439,37 na cotação deste domingo, com o dólar valendo R$ 5,17. Isso para um jogo da fase de grupos: Escócia x Brasil, dia 24 de junho, no Miami Stadium.



Para se ter a dimensão do que representa o montante, o valor do ingresso de categoria 1 daria para comprar um apartamento de 80m² na Rua Timóteo da Costa, no Leblon, bairro mais nobre do Rio de Janeiro, e ainda sair com um bom troco. Há um imóvel com essas características por R$ 665 mil registrado em anúncio no site Zap Imóveis. Também seria suficiente para comprar uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes com 196m², na Avenida Genaro de Carvalho. O montante também permitiria a aquisição de uma casa na serra de Petrópolis ou até na Região dos Lagos, duas das áreas mais procuradas do território fluminense.



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Bilhete para Escócia x Brasil no site oficial de revenda da Fifa chega a ser oferecido por US$ 143.750,00 (Reprodução)

O preço em questão, contudo, não é o praticado pela própria Fifa, apesar de a oferta estar em um dos sites oficiais da entidade. Neste local é permitida a revenda e troca de bilhetes comprados pelos canais oficiais da Fifa. Mas quem dita o preço é o mercado, ou seja, o detentor do bilhete pode pedir o preço que quiser por ele, e não necessariamente haverá alguém disposto a pagar.

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Ingresso mais barato de Brasil x Haiti a R$ 11 mil

A Fifa divide o seu "marketplace" em duas plataformas, uma destinada a cidadãos americanos, canadenses e de demais localidades, na qual não há limite de preço para oferta de entradas. Para os cidadãos mexicanos, por conta de restrições legais locais, a entidade oferece somente uma plataforma para troca das entradas.

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Lista de preços de ingressos para Escócia x Brasil no site oficial de revenda da Fifa (Reprodução)

Mas, se houver negócio, a entidade lucra com 15% de comissão sobre o valor da venda do ingresso, percentual cobrado tanto do comprador quanto do vendedor. Ou seja, se essa entrada for de fato negociada por US$ 143.750,00, cada parte pagaria US$ 21.562,50 (R$ 111.478,12) de taxa, com a Fifa abocanhando US$ 43.125,00 (R$ 222.956,25) só com comissão de venda de uma entrada para uma partida de fase de grupos.



No momento da consulta ao site oficial de vendas da Fifa, por volta das 17h deste domingo, ainda havia ingressos disponíveis somente para os confrontos do Brasil com Haiti e Escócia, com preços similares para ambos. O site informava haver 143 entradas de categoria 1 — a mais cara — para o duelo com os haitianos por US$ 2.280,00 (R$ 11.787,00), enquanto para a disputa contra os escoceses restavam somente 15 bilhetes a US$ 2.610,00 (R$ 13.493,70). Não foram encontradas entradas na plataforma oficial de revenda para a estreia do Brasil contra Marrocos, no próximo sábado (13), nem para a final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium em Nova York.

No paralelo, aumento de 21% nos jogos da Seleção

De acordo com os números do site TicketData, que rastreia variações de preço no mercado paralelo de ingressos e também fornece dados de entradas disponíveis nas vendas de último minuto no site oficial da Fifa, a procura por ingressos para os jogos da Seleção na fase de grupos subiu 21% na última semana, liderando as estatísticas.

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Ranking do TicketData de procura por jogos de cada seleção no mercado pararelo (reprodução)

Entre esses sites de venda paralela estão alguns como o Vividseats, que ainda oferece ingressos para a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o mesmo palco da final, por preços que variam de R$ 6.517 a R$ 39.424, e o Viagogo, que também tem bilhetes para o primeiro jogo: o mais barato custa R$ 7.968 e o mais caro, R$ 201.587.

Preço superior ao da final

Os preços para Escócia x Brasil na plataforma oficial da Fifa para revenda superam até os valores de entradas para a final da Copa do Mundo no mercado paralelo. No site Viagogo, por exemplo, os bilhetes mais caros para a decisão da competição no MetLife Stadium, em Nova Jersey, são para o Trophy Lounge (Lounge dos Troféus), uma área VIP da arena. Custam R$ 308.856,00. Um ingresso também de categoria 1, semelhante ao vendido para a partida de fase de grupos do Brasil, chega a R$ 260.169,00.

Valores de entradas para final da Copa em mercado paralelo (reprodução do site Viagogo.com)

Os pacotes de hospitalidade oferecidos oficialmente pela entidade também passam longe desses valores. Para Escócia x Brasil, por exemplo, é possível comprar o pacote mais caro (Pitchside Lounge+) por US$ 9.000,00.



A Fifa enfrenta ainda questionamentos legais por conta dos preços dos ingressos para a Copa do Mundo e problemas alegados por torcedores na compra ou tentativa de aquisição dos bilhetes. No dia 27 de maio, a Procuradoria-geral de Nova York e Nova Jersey anunciou a abertura de processo sobre práticas de vendas para a competição. A entidade foi consultada por e-mail neste domingo, mas não houve resposta até o momento de publicação da matéria.



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