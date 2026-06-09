Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo Site usou beleza, desempenho e idade como critérios

O site Live Football Tickets criou uma classificação sobre a atratividade física dos treinadores que estarão na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ficou na 27ª posição entre 49 comandantes avaliados. O italiano recebeu nota 6,95 em uma escala de 0 a 10.

O levantamento combinou simetria facial, altura, idade e desempenho profissional para definir as posições dos técnicos da Copa do Mundo. A análise usou a chamada "proporção áurea", conceito matemático associado à harmonia facial. O estudo também considerou a trajetória dos treinadores, incluindo número de jogos, vitórias e aproveitamento.

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Vladimir Petkovic, treinador da Argélia, liderou a classificação com nota 9,3. Tony Popovic, da Austrália, e Graham Potter, da Suécia, completaram o pódio. Lionel Scaloni, comandante da Argentina e atual campeão mundial, apareceu na 21ª colocação com nota 7,28. Didier Deschamps, técnico da França e campeão do mundo em 2018, ficou em 28º lugar com nota 6,82, logo após o italiano.

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Thomas Tuchel, da Inglaterra, apareceu em quarto lugar entre os treinadores mais conhecidos do Mundial. Julian Nagelsmann, da Alemanha, ocupou a sétima posição. Ronald Koeman, da Holanda, fechou o grupo dos dez primeiros colocados.

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Scaloni não entrou no top 20 da Copa do Mundo apesar de comandar a atual campeã mundial. Marcelo Bielsa, conhecido por seu prestígio no futebol sul-americano, ficou apenas na 44ª posição com nota 5,04. Deschamps terminou atrás de Ancelotti no levantamento, mesmo com um currículo que inclui uma Copa do Mundo, uma Liga das Nações e duas finais consecutivas de Mundial.

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Ténico da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva antes da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Darren Bazeley, técnico da Nova Zelândia, apareceu na última colocação entre os 49 treinadores avaliados. Ele recebeu nota 4,31.

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O estudo tem caráter recreativo. Chamou atenção nas redes sociais por misturar critérios físicos com indicadores de desempenho esportivo para produzir uma espécie de "ranking de beleza" dos treinadores que estarão na Copa do Mundo de 2026.