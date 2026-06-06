Capitão da Escócia, adversária do Brasil na Copa, troca Liverpool por rival na Inglaterra

Após quase dez temporadas no Liverpool, o lateral esquerdo Andy Robertson irá trocar de clube na Premier League e vai defender outra equipe do "big six" da Inglaterra, o Tottenham. O time londrino anunciou na sexta-feira (5) a contratação do jogador de 32 anos e também celebrou a presença do jogador na Copa do Mundo, onde defenderá a Escócia, rival do Brasil no Grupo C.

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O capitão da Escócia ficou livre no mercado e não renovou seu contrato com o Liverpool, assinando de sem custos com o Tottenham. O lateral chega com a missão de se tornar uma das referências da equipe, que por pouco não foi rebaixada para a segunda divisão inglesa nesta temporada.

Robertson já era um alvo antigo do Tottenham e os Spurs tentaram contratar o jogador em janeiro deste ano, ainda durante a janela de inverno. Sem um acordo fechado com o Liverpool, aguardaram o fim da temporada 2025/26 para concretizar a contratação. O técnico Roberto reforçou a importância da chegada do lateral como um atleta técnico, mas que irá contribuir fora de campo também.

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- Andy é um jogador que admiro há vários anos e ele trará excelentes qualidades técnicas, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipe. Ele é um atleta vencedor no nível mais alto por um longo período e é alguém que pode ser muito importante para nós, tanto dentro quanto fora de campo. Mal posso esperar para começar a trabalhar com ele e ver o impacto positivo que ele terá em todos ao seu redor - disse o técnico, que chegou ao Tottenham com a missão de fugir do rebaixamento e comandou o time nas rodadas finais da Premier League.

Pelo Liverpool, Robertson chegou em três finais da Champions League e conquistou uma, em 2018/19, justamente em cima do Tottenham. Além disso, levantou a taça da Premier League duas vezes, duas Copa da Liga, uma Copa da Inglaterra e um Mundial de Clubes da Fifa. No total, o lateral venceu nove troféus em quase dez anos nos Reds.

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Nas redes sociais, os Spurs também divulgaram uma mensagem de Robertson aos torcedores. O lateral afirmou que está empolgado para estrear pela equipe, mas ainda precisará passar pela disputa da Copa do Mundo.

- Olá, torcida do Tottenham, aqui é o Andy Robertson. Como vocês podem ver, não estou em Glasgow [capital da Escócia], estou nos Estados Unidos me preparando para a Copa do Mundo. Mas só queria mandar um recado para dizer que não vejo a hora de jogar por esse clube, conhecer todos vocês e jogar no nosso estádio pela primeira vez ao lado de vocês. Tudo de melhor e vejo vocês em breve - disse Robertson.

O lateral tem, pelo menos, três jogos com a Escócia já definidos nesta Copa do Mundo, além de um último amistoso preparatório. Neste sábado (6), a seleção enfrenta a Bolívia no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, às 17h (horário de Brasília), no último compromisso antes da estreia no Mundial.

A primeira partida pelo Grupo C será diante do Haiti, dia 13 de junho, às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough. Na sequência, enfrenta o Marrocos no dia 19 de junho, às 19h (de Brasília) no mesmo estádio. O último compromisso é justamente contra o Brasil, marcado para o dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Robertson jogou no Liverpool entre 2017 e 2026. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

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