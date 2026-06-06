Adversário do Brasil na Copa goleia em amistoso e gera preocupação
Seleção que enfrentará o Brasil na fase de grupos venceu por 4 a 0
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Neste sábado (6) a seleção da Escócia entrou em campo para o amistoso contra a Bolívia, em Nova Jersey, e o bom rendimento dos adversários do Brasil chamou atenção. Já no primeiro tempo, a seleção europeia marcou três gols e, no segundo, fez mais um para fechar o placar de 4 a 0 sobre a equipe sul-americana que não disputará a Copa do Mundo.
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Na primeira etapa, o atacante Lawrence Shankland abriu o marcador logo aos 5 minutos de jogo. Aos 25 da primeira etapa, o grande destaque da partida e protagonista da seleção escocesa marcou: Scott McTominay fez o segundo contra os bolivianos, que não conseguiram reagir e ainda sofreram o terceiro, feito por Che Adams, ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa, a Escócia fez apenas duas trocas logo no início, mas trocou quase toda a equipe que iniciou como titular ao longo dos últimos 45 minutos de jogo. Antes de ser substituído, Che Adams ainda teve tempo de marcar mais um gol.
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Com as duas equipes modificadas, o placar permaneceu inalterado desde o minuto 63 até o fim da partida. O amistoso foi o último compromisso da Escócia antes da estreia na Copa do Mundo, diante do Haiti, no dia 13 de junho, às 22h.
Brasil e Escócia ocupam o grupo C da Copa do Mundo, e se enfrentarão no dia 24 de junho, às 19h, pela terceira rodada da fase de grupos. Além do Haiti na estreia e da Seleção Brasileira, os escoceses pegam o Marrocos no dia 19 de junho, às 19h.
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