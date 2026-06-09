'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador Além de sósia do Marquinhos, Josué atua como segurança

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Josué Maciel, mais conhecido como sósia do Marquinhos, contou sua trajetória e revelou expectativas para a Copa do Mundo, apontando o atual capitão como um grande nome candidato à se destacar no torneio.

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Ao todo, Josué soma pouco mais de oito mil seguidores nas redes sociais, produzindo conteúdo interativo como "sósia do Marquinhos".

Josué, sósia do Marquinhos contou sobre contato com o jogador (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)

Começo de Josué, o sósia do Marquinhos

Questionado sobre como foi o início de sua trajetória, Josué revelou algo inusitado, o atual influenciador não tinha sequer uma conta no Instagram:

- Sou Josué Maciel, tenho 34 anos, tenho um filho, sou sósia há cinco anos. Isso mudou muita coisa na minha vida, me deu uma visão melhor da internet, e hoje, meu maior sonho é ir para a Europa. Quero ir para Paris por conta do Marquinhos. Eu não era um cara de internet, nem Instagram tinha, calhou que fui ao estádio com meu filho, e a gravação da "Rádio Craque Neto" me indicou a criar um Instagram de sósia. Outros sósias entraram em contato comigo, depois fizemos o primeiro vídeo e isso foi a virada de chave, há cinco anos atrás - afirmou o sósia do Marquinhos.

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Posteriormente, Josué revelou que já teve contato com o zagueiro da Seleção Brasileira e sua família. O contato aconteceu via evento durante o carnaval em São Paulo:

- Já tive contato com o Marquinhos, conheci ele através da esposa dele. Teve um evento no carnaval retrasado, estávamos em camarotes diferentes, uma produtora me chamou dizendo que a esposa do Marquinhos gostaria de me conhecer. Durante o período de férias dele na França, eles vieram para São Paulo, e ela me ligou, onde nos encontramos e foi onde consegui conhecer ele - revelou Josué.

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Josué citou uma situação negativa que vivenciou ao interpretar o defensor Marquinhos nas redes sociais:

- Eu sofri até ameaça quando o Marquinhos perdeu o pênalti na Copa passada, entendo que isso é somente internet e se tratava apenas de uma força de expressão naquele momento. Depois disso, é mais apoio do que cornetada - contou o sósia.

Expectativas de Josué para Copa do Mundo

Questionado sobre suas esperanças para a Copa do Mundo de 2026, o sósia do Marquinhos, Josué, revelou não estar com o melhor pensamento, mas garantiu que torcerá mais que nunca:

- As minhas expectativas não são gigantes, o futebol é surpreendente e temos time pra isso, acredito que chegamos nas semifinais e podemos brigar por uma decisão. Acredito que o Brasil fique (nas semis), mas vou torcer para o Brasil levar essa, e o Marquinhos levantar essa taça, ele vai ser eternizado como Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo - revelou Josué.

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