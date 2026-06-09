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'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador

Além de sósia do Marquinhos, Josué atua como segurança

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/06/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Josué Maciel, mais conhecido como sósia do Marquinhos, contou sua trajetória e revelou expectativas para a Copa do Mundo, apontando o atual capitão como um grande nome candidato à se destacar no torneio.

  • Influenciador soma mais de um milhão de seguidores no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Ao todo, Josué soma pouco mais de oito mil seguidores nas redes sociais, produzindo conteúdo interativo como "sósia do Marquinhos".

    Josué, sósia do Marquinhos contou sobre contato com o jogador (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    Josué, sósia do Marquinhos contou sobre contato com o jogador (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)

    Começo de Josué, o sósia do Marquinhos

    Questionado sobre como foi o início de sua trajetória, Josué revelou algo inusitado, o atual influenciador não tinha sequer uma conta no Instagram:

    - Sou Josué Maciel, tenho 34 anos, tenho um filho, sou sósia há cinco anos. Isso mudou muita coisa na minha vida, me deu uma visão melhor da internet, e hoje, meu maior sonho é ir para a Europa. Quero ir para Paris por conta do Marquinhos. Eu não era um cara de internet, nem Instagram tinha, calhou que fui ao estádio com meu filho, e a gravação da "Rádio Craque Neto" me indicou a criar um Instagram de sósia. Outros sósias entraram em contato comigo, depois fizemos o primeiro vídeo e isso foi a virada de chave, há cinco anos atrás - afirmou o sósia do Marquinhos.

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    Posteriormente, Josué revelou que já teve contato com o zagueiro da Seleção Brasileira e sua família. O contato aconteceu via evento durante o carnaval em São Paulo:

    - Já tive contato com o Marquinhos, conheci ele através da esposa dele. Teve um evento no carnaval retrasado, estávamos em camarotes diferentes, uma produtora me chamou dizendo que a esposa do Marquinhos gostaria de me conhecer. Durante o período de férias dele na França, eles vieram para São Paulo, e ela me ligou, onde nos encontramos e foi onde consegui conhecer ele - revelou Josué.

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    Josué citou uma situação negativa que vivenciou ao interpretar o defensor Marquinhos nas redes sociais:

    - Eu sofri até ameaça quando o Marquinhos perdeu o pênalti na Copa passada, entendo que isso é somente internet e se tratava apenas de uma força de expressão naquele momento. Depois disso, é mais apoio do que cornetada - contou o sósia.

    Expectativas de Josué para Copa do Mundo

    Questionado sobre suas esperanças para a Copa do Mundo de 2026, o sósia do Marquinhos, Josué, revelou não estar com o melhor pensamento, mas garantiu que torcerá mais que nunca:

    - As minhas expectativas não são gigantes, o futebol é surpreendente e temos time pra isso, acredito que chegamos nas semifinais e podemos brigar por uma decisão. Acredito que o Brasil fique (nas semis), mas vou torcer para o Brasil levar essa, e o Marquinhos levantar essa taça, ele vai ser eternizado como Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo - revelou Josué.

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