Mauro Cezar critica Neymar e Carlo Ancelotti: 'Constrangedor'
Comentarista questionou preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou o atacante Neymar e o treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026. Para o comunicador, ambos não se provaram na equipe nacional.
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Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira apontou que a presença do camisa 10 é um problema para a Seleção. Além disso, o comentarista ainda questionou o atual trabalho do treinador italiano.
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— Acho ridículo. O Neymar nem era para estar lá. Se o Endrick não tem vez no time por que o Neymar tem que entrar? É patético. É mais do que a obrigação um profissional se comportar bem no ambiente de trabalho. A questão não é essa, é ele não conseguir jogar. Acho isso tudo muito constrangedor. Não dá para levar a sério — iniciou o jornalista, antes de completar.
— O que o Carlo Ancelotti está entregando até agora? Uma convocação confusa. O time não tem padrão. Ele nunca teve experiência com seleção. Não entregou nada até agora. Só o nome. Ele e o Neymar são só nomes. Até agora. Depois não sabemos, ninguém tem bola de cristal — concluiu.
Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Faltam apenas quatro dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.
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Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.
Antes de entrar em campo, Carlo Ancelotti, Neymar e companhia se concentram no CT Columbia Park, do New York Red Bulls, em Nova Jersey. O camisa 10, busca se recuperar de lesão e, é ausência confirmada para a estreia da Seleção.
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