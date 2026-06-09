logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Mauro Cezar critica Neymar e Carlo Ancelotti: 'Constrangedor'

Comentarista questionou preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 16:22
Favorite o Lance! no Google
Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
Mauro Cezar Pereira criticou Neymar e Carlo Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/JP Esportes)

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou o atacante Neymar e o treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026. Para o comunicador, ambos não se provaram na equipe nacional.

continua após a publicidade
  • Ibañez, zagueiro da Seleção Brasileira - coletiva de imprensa - Copa do Mundo (09/06/26)

    Ibañez despista sobre função na Seleção: ‘Zagueiro ou lateral, estou pronto’

    Seleção Brasileira
    Há 27 minutos
  • Portugal tem estreia na Copa marcada contra RD Congo, no dia 17 de junho (Foto: John MacDougall/AFP)

    Técnico de Portugal abre o jogo sobre futuro de Cristiano Ronaldo na seleção

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Lance!

    Renato Veiga comenta favoritismo da seleção portuguesa e explica briga em amistoso

    Copa do Mundo
    Há 5 horas

    • ➡️ Casa CazéTV anuncia lineup de peso em abertura de evento

    Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira apontou que a presença do camisa 10 é um problema para a Seleção. Além disso, o comentarista ainda questionou o atual trabalho do treinador italiano.

    ➡️ Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo

    — Acho ridículo. O Neymar nem era para estar lá. Se o Endrick não tem vez no time por que o Neymar tem que entrar? É patético. É mais do que a obrigação um profissional se comportar bem no ambiente de trabalho. A questão não é essa, é ele não conseguir jogar. Acho isso tudo muito constrangedor. Não dá para levar a sério — iniciou o jornalista, antes de completar.

    continua após a publicidade

    — O que o Carlo Ancelotti está entregando até agora? Uma convocação confusa. O time não tem padrão. Ele nunca teve experiência com seleção. Não entregou nada até agora. Só o nome. Ele e o Neymar são só nomes. Até agora. Depois não sabemos, ninguém tem bola de cristal — concluiu.

    Ancelotti reúne jogadores da Seleção antes do treino
    Ancelotti reúne jogadores da Seleção antes do treino (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

    Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Faltam apenas quatro dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.

    Antes de entrar em campo, Carlo Ancelotti, Neymar e companhia se concentram no CT Columbia Park, do New York Red Bulls, em Nova Jersey. O camisa 10, busca se recuperar de lesão e, é ausência confirmada para a estreia da Seleção.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoCasa CazéTV anuncia lineup de peso em abertura de eventoHá 2 horas
    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoCazéTV renova acordo com o Disney+; plataforma exibirá a Copa do MundoHá 3 horas
    CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoCampeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do MundoHá 6 horas
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoAncelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do MundoHá 7 horas
    Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    Fora de Campo'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogadorHá 8 horas
    Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoVidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confiraHá 8 horas

    Mais LANCE!

    Ex de Rodrygo termina com cria do Fluminense um dia após chá revelação
    Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo
    Haaland
    Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland
    Minha superstição #3: Renata Mendonça aposta em famoso bordão do futebol
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
    Wilton Pereira é o melhor árbitro brasileiro para a abertura da Copa? Opine!
    Wilton Pereira Sampaio durante um jogo do Campeonato Braileiro
    Escolha de Wilton Pereira para apitar abertura da Copa viraliza: 'Sempre vai'
    Alzirão cancela festa da Copa do Mundo pouco tempo após anunciar retorno
    João Pedro clipe Madonna (reprodução videoclipe Madonna)
    Fora da Copa, atacante João Pedro aparece em clipe de Madonna; assista
    Taça da Copa do Nordeste (Foto: Thiago Santos - @stfotoss /Fotoarena/Folhapress)
    Final da Copa do Nordeste garante grande audiência para o SBT
    Técnico da Noruega detona rival do Brasil na Copa: 'Amador e antiprofissional'
    Muricy Ramalho
    Muricy Ramalho acerta com emissora e será comentarista na Copa do Mundo
    Müller não poupou críticas ao atual momento dos jogadores brasileiros (Foto: Divulgação)
    Tetra em 94, Müller critica a Seleção Brasileira antes da Copa: 'Não tem'