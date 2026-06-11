Galvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo: 'Não tem sido assim'
Jornalista criticou a política que está barrando jogadores de entrar nos Estados Unidos
A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11), no México, no Estádio Azteca, Cidade do México, às 16h (de Brasília), na partida entre México e África do Sul (reedição da abertura da Copa de 2010). Antes do jogo, haverá uma grande celebração, com diversos artistas que irão se apresentar antes da bola rolar para o Mundial.
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Durante a transmissão do SBT, Galvão Bueno, junto com Mauro Beting, criticaram uma parte da cerimônia. Assim que uma atriz começou a falar com o povo no Estádio Azteca, disse que "o futebol une todos".
Na cabine de transmissão, Galvão e Beting disseram que "não tem sido assim". Os jornalistas se lembraram do caso do árbitro Omar Abdulkadir Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos.
Além disso, também mencionaram todas as polêmicas que estão envolvendo a seleção iraniana de futebol, que teve de fazer um pedido para conseguir entrar em solo estadunidense, no mínimo, 36 horas antes de suas partidas, que serão disputadas no país norte-americano.
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Essas não foram as únicas polêmicas imigratórias desta Copa. Na chegada da seleção senegalesa de futebol, por exemplo, os jogadores e comissão técnica passaram por uma revista que, para muitos, foi vista como "excessiva".
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Aberturas do Canadá e Estados Unidos
A cerimônia do México será apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).
A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfitriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.
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No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.
A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.
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