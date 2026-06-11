Galvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo: 'Não tem sido assim' Jornalista criticou a política que está barrando jogadores de entrar nos Estados Unidos

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11), no México, no Estádio Azteca, Cidade do México, às 16h (de Brasília), na partida entre México e África do Sul (reedição da abertura da Copa de 2010). Antes do jogo, haverá uma grande celebração, com diversos artistas que irão se apresentar antes da bola rolar para o Mundial.

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Durante a transmissão do SBT, Galvão Bueno, junto com Mauro Beting, criticaram uma parte da cerimônia. Assim que uma atriz começou a falar com o povo no Estádio Azteca, disse que "o futebol une todos".

Na cabine de transmissão, Galvão e Beting disseram que "não tem sido assim". Os jornalistas se lembraram do caso do árbitro Omar Abdulkadir Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos.

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Além disso, também mencionaram todas as polêmicas que estão envolvendo a seleção iraniana de futebol, que teve de fazer um pedido para conseguir entrar em solo estadunidense, no mínimo, 36 horas antes de suas partidas, que serão disputadas no país norte-americano.

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Essas não foram as únicas polêmicas imigratórias desta Copa. Na chegada da seleção senegalesa de futebol, por exemplo, os jogadores e comissão técnica passaram por uma revista que, para muitos, foi vista como "excessiva".

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Abertura da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

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Aberturas do Canadá e Estados Unidos

A cerimônia do México será apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).

A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfitriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.

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No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.