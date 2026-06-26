Equador e Holanda brilham na rodada da Copa do Mundo Seleção sul-americana tira a invencibilidade da já classificada Alemanha

Com roteiros distintos, Equador e Holanda foram duas das seleções que brilharam na rodada desta quinta-feira, na Copa do Mundo. Outra atração foi o Japão, que empatou com a também classificada Suécia e vai reencontrar o Brasil após 20 anos em Mundiais.

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Equador tira a invencibilidade da Alemanha

Após derrota para Costa do Marfim (1 a 0) e empate sem gols com Curaçao, o Equador chegou à terceira rodada com a difícil missão de vencer a Alemanha. Mesmo já classificados, os campeões de 2014 eram favoritos, mas levaram a virada, por 2 a 1. Os marfinenses, que venceram a seleção caribenha por 2 a 0, também avançaram.

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A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Skhiri (contra), Brobbey e Van Hecke. O atacante Mastouri descontou.

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O Grupo F da Copa do Mundo terminou com a Holanda na liderança, após somar duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos. O Japão ficou com a segunda posição, com uma vitória e dois empates, sete gols a favor e três contra. A Suécia encerrou sua participação em terceiro lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo os mesmos sete. Já a Tunísia terminou na lanterna do grupo, com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

Austrália e Paraguai também avançam no Grupo D

Pelo Grupo D, com os EUA já classificados, Austrália e Paraguai jogaram de olho no empate, que favoreceria os dois. E deu certo: com o 0 a 0, a seleção da Oceania avançou em segundo lugar à segunda fase. Na outra partida da chave, que nada valia, a eliminada Turquia derrotou os donos da casa por 3 a 2.

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