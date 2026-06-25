Tunísia x Holanda: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do Mundo Equipes se enfrentaram pela última rodada da fase inicial da Copa do Mundo

A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1, nesta quinta-feira (25), nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O resultado garantiu a classificação da seleção holandesa na primeira colocação da chave inicial. Os gols holandeses foram marcados por Ellyes Skhiri (contra), Brian Brobbey e Jan Paul van Hecke. Enqanto Hazem Mastouri marcou para a Tunísia.

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O Grupo F da Copa do Mundo terminou com a Holanda na liderança, após somar duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos. O Japão ficou com a segunda posição, com uma vitória e dois empates, sete gols a favor e três contra. A Suécia encerrou sua participação em terceiro lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo os mesmos sete. Já a Tunísia terminou na lanterna do grupo, com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe de Carlo Ancelotti. Já a Suécia, que avançou como uma das oito melhores terceiras colocadas, encara momentaneamente a França, situação que pode mudar com o andamento da rodada.

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Como foi Tunísia x Holanda?

A Holanda abriu o placar cedo, logo aos dois minutos de jogo. Após cruzamento de Dumfries, o volante Skhiri marcou contra. Minutos depois, Reijnders cobrou falta na área para o capitão Van Dijk, que ajeitou de cabeça, e o artilheiro da equipe, Brobbey, completou para o gol.

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A Tunísia voltou para o segundo tempo em busca de reação. Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio, o camisa 9 Hazem Mastouri cabeceou com categoria para o fundo das redes e diminuiu o placar. A equipe europeia, no entanto, retomou o controle da partida pouco depois. Em uma bola levantada na área, o zagueiro Van Hecke subiu mais alto que toda a defesa tunisiana e anotou o terceiro gol da Holanda.

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