Técnico da Holanda se irrita em entrevista e sai em defesa de titular: 'Podem reclamar' Ronald Koeman defendeu a utilização do atacante Donyell Malen

O técnico Ronald Koeman falou sobre a classificação da Holanda para a segunda fase da Copa do Mundo. A vaga, garantida com a liderança do grupo, veio após a vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia, nesta quinta-feira (25). O treinador também comentou a titularidade do atacante Donyell Malen.

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Ronald Koeman admitiu que, ao longo do jogo, chegou a pensar no possível adversário da Holanda. Se terminasse em segundo lugar, a Laranja Mecânica enfrentaria o Brasil.

— O começo foi bom, foi como queríamos, fizemos 2 a 0 rapidamente. Depois, só tivemos um problema na recomposição defensiva. Queria me focar 100% no jogo, mas me foquei 90%, já que fiquei pensando no adversário. Marrocos, tudo bem. Haverá gente no México torcendo por nós — disse o treinador.

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Apesar da vitória, o treinador ainda destacou que a seleção holandesa "dorme" em alguns momentos da partida. Contra o Japão, tomou o empate duas vezes. Já contra a Tunísia, deixou a equipe tunisiana descontar e, por pouco, entrar na partida.

— Estou feliz. Queria o primeiro lugar do grupo, e terminamos assim. Só que estou surpreso com como a gente relaxa fácil demais na partida. Isso pode ser um problema contra um adversário mais forte. E Marrocos é um time ofensivo — disse à rede NOS, jornal da Holanda.

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Em certo momento, Koeman ainda deu uma resposta ríspida ao falar sobre Donyell Malen, que vem sendo titular, mas criticado por parte da imprensa holandesa e torcedores.

— Vocês da imprensa podem reclamar, só que eu não posso tirar alguém do time só por ter jogado uma, duas, três partidas ruins — finalizou.

Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

Holanda na Copa do Mundo 2026

Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

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A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe dirigida por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.

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