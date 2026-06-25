Van Dijk elogia Holanda e comenta 'fuga' da Seleção: 'Brasil é especial' Equipe de Ronald Koeman vai enfrentar o Marrocos na segunda fase da competição

O zagueiro Virgil van Dijk, capitão da Holanda, falou sobre a segunda fase da Copa do Mundo. A Laranja Mecânica acabou "escapando" da Seleção Brasileira e vai enfrentar o Marrocos na próxima etapa da competição.

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Van Dijk destacou a Seleção Brasileira, mas também apontou a qualidade da seleção de Marrocos. O defensor ainda elogiou a Copa do Mundo e a evolução da Holanda na competição.

— Eu acho que a gente tem crescido no torneio. Obviamente, a gente esteve, nos meus olhos, num grupo complicado: Japão, Tunísia e Suécia. Muitas coisas aconteceram nesses jogos. Vai ser um jogo bem complicado contra Marrocos, que é um time muito bom, na minha opinião — disse Virgil van Dijk em entrevista à Cazé TV.

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— A gente vê o Brasil com tanta qualidade. Eu assisto o Brasil desde que eu sou menino. O Brasil é um país especial. Não vamos enfrentá-los, então a gente não precisa se preocupar com o Brasil agora. Vamos focar no Marrocos. Esse é o nosso principal objetivo agora — seguiu o zagueiro.

O zagueiro do Liverpool também comentou sobre a possibilidade de se despedir da seleção holandesa nesta Copa do Mundo. O mesmo assunto já havia sido abordado por Virgil van Dijk antes da competição.

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— Eu acho que não é o momento de falar da minha carreira. Obviamente, eu quero aproveitar o máximo possível, ganhando jogos, sendo importante. Esse é o meu foco principal. E tomara que seja assim — completou.

Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Reuters/Folhapress/Claudia Greco)

Holanda na Copa do Mundo 2026

Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

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A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe dirigida por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

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Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.

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