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Turquia derrota Estados Unidos no último minuto e se despede da Copa do Mundo

Jogo teve reviravoltas e decisão só nos acréscimos

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
26/06/2026 01:10
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Turquia conquista primeira vitória na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Turquia conquista primeira vitória na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Já classificados para a segunda fase da Copa do Mundo, os Estados Unidos foram derrotados no último minuto de jogo pela Turquia no SoFi Stadium, em Los Angeles. Até o último minuto, a partida estava empatada por 2 a 2, mas Ayhan marcou no último lance e virou para a seleção que já estava eliminada no Mundial.

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    • Os norte-americanos entraram em campo com uma equipe reserva e agora enfrentam a Bósnia e Herzegovina na próxima quarta-feira (1º), às 21h (de Brasília), em Santa Clara. A Turquia, por sua vez, iniciou a rodada já eliminada, mas conquistou sua primeira vitória na competição e marcou seus primeiros gols no Grupo D.

    Os Estados Unidos começaram a partida em ritmo acelerado e abriram o placar logo em sua terceira investida ao ataque. Após tentativas de Reyna e Trusty, o zagueiro voltou a aparecer na área e, na insistência, balançou as redes para colocar a seleção anfitriã em vantagem. A reação turca veio pouco depois. Güler iniciou a jogada no meio-campo, tabelando com Aydin, e recebeu novamente de Yilmaz já na entrada da área para finalizar e deixar tudo igual em Los Angeles.

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    Os norte-americanos tentaram retomar a vantagem ainda no primeiro tempo e chegaram a marcar com McKenzie, mas o lance foi anulado por impedimento. Na sequência, a Turquia virou o placar. Güler conduziu pelo centro, tabelou com Yildiz e acionou Elmali pela esquerda. O lateral cruzou rasteiro para Kökçü, que apareceu livre para completar para o fundo das redes. Antes do intervalo, os Estados Unidos ainda assustaram com McKennie, em chute de fora da área, e com Trusty, que cabeceou por cima do gol.

    Aos três minutos do segundo tempo, os Estados Unidos chegaram ao empate em uma jogada de muita insistência dentro da área adversária. Após uma sequência de disputas pela bola e tentativas de afastamento da defesa turca, a sobra ficou com Sebastian Berhalter, que aproveitou a desorganização do sistema defensivo rival para finalizar para o fundo das redes. O gol recolocou os norte-americanos na partida e premiou a pressão exercida pela equipe logo nos primeiros minutos da etapa final.

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    Aos 12 minutos, Pulisic entrou na vaga de Weah e elevou o nível técnico da equipe da casa. O camisa 10 participou diretamente de uma sequência de três finalizações perigosas. Na melhor delas, a bola passou por Pepi, desviou em Pulisic e ganhou o ângulo. Atento, Çakir tocou com a ponta dos dedos antes de a bola ainda explodir na trave, evitando a virada dos anfitriões.

    Nos acréscimos da partida, a Turquia conseguiu o gol da vitória no último lance. Güler fez boa jogada pela direita, aplicou uma caneta no marcador e levantou a bola na área. Uzun apareceu na segunda trave e ficou com a sobra, finalizando rasteiro. A defesa norte-americana chegou a afastar praticamente em cima da linha, mas Ayhan aproveitou o rebote e completou para o fundo das redes, decretando o triunfo turco em Los Angeles.

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    Berhalter marcou o segundo gol dos Estados Unidos na partida. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Berhalter marcou o segundo gol dos Estados Unidos na partida. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Aos três minutos de jogo, os norte-americanos abriram o placar em uma jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio pela direita, a defesa turca não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou na área para o zagueiro Auston Trusty, que apareceu livre para finalizar e mandar para o fundo das redes. O lance premiou a pressão inicial dos Estados Unidos, que começaram a partida em ritmo intenso e aproveitaram a desatenção da marcação adversária para sair na frente logo nos primeiros minutos.

    Deu aula 🏅

    A resposta turca veio rapidamente. Após um erro na saída de bola da defesa norte-americana, a equipe europeia recuperou a posse já no campo de ataque e acelerou a jogada. A bola chegou aos pés de Arda Güler, que demonstrou frieza dentro da área para finalizar com precisão e vencer o goleiro Matt Turner, deixando tudo igual no placar aos dez minutos do primeiro tempo. O gol foi o primeiro da Turquia nesta Copa do Mundo e premiou a postura agressiva da equipe após sofrer o gol logo no início da partida.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Aos 19 minutos, os Estados Unidos chegaram a balançar as redes novamente. Após uma cobrança de falta levantada na área, Mark McKenzie apareceu entre os defensores turcos e desviou para o gol, levando a torcida norte-americana ao delírio. No entanto, a comemoração durou pouco. Após análise da arbitragem, o zagueiro foi flagrado em posição irregular no momento do lançamento, e o gol acabou anulado por impedimento.

    Escalações:

    TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella) Ugurcan Cakir; Zeki Çelik (Söyüncü), Kabak, Abdulkerim Bardakci e Elmali; Özcan, Kökçü (Ayhan), Güler e Yilmaz (Kahveci), Yildiz (Uzun) e Aydin (Müldür)

    ESTADOS UNIDOS (Técnico: Maurício Pochettino) Matt Turner; Scally (Freeman), Miles Robinson, McKenzie e Trusty; Berhalter, McKennie (Tillman), Aaronson (Zendejas) e Reyna (Dest); Weah (Pulisic) e Pepi

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    ✅ FICHA TÉCNICA
    Turquia 3 x 2 Estados Unidos - Grupo D - 3ª rodada da primeira fase

    📅 Data e hora: quinta-feira, dia 25 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
    🥅 Gols: Trusty (2'/1ºT), Berhalter (3'/2ºT) e Ayhan (53'/2ºT)- Estados Unidos - Güler (9'/1ºT) e Kökçü (30'/1ºT) - Turquia
    🟨 Cartões amarelos: Berhalter (Estados Unidos)

    🗣️Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
    🚩Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
    📟Quarto árbitro: Omar Al Ali (UAE)
    📱VAR: Antonio Garcia (URU)

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