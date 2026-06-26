Austrália segura o empate com Paraguai e avança em segundo do grupo
Seleções ficam no 0 a 0 na Califórnia
Austrália e Paraguai fizeram um jogo de pouquíssimas oportunidades de gols nesta quarta-feira, em San Francisco, nos EUA. No final, o empate sem gols favoreceu a seleção da Oceania, que avançou em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 4 pontos dos rivais, também garantidos na segunda fase. Já classificada, a líder da chave, a seleção americana, perdeu para a lanterna e única eliminada, a Turquia, por 3 a 2.
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Austrália ameaçou no primeiro tempo
Foram da Austrália, que jogava pelo empate para avançar em segundo lugar, os melhores momentos do primeiro tempo. Oneill, Metcalfe e Jordan Bos já haviam finalizado ao gol adversário quando Gabriel Avalos, aos 38 minutos, criou a primeira chance de relativo perigo a favor da seleção paraguaia.
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Brasileiro naturalizado paraguaio e autor do primeiro gol da seleção na Copa, Maurício, que joga no Palmeiras, entrou no final do primeiro tempo. O meia substituiu Alexandro Maidana e deu o primeiro chute a gol do Paraguai na partida, mas de longe e sem perigo.
Maurício desperdiça a melhor chance no fim
O Paraguai melhorou um pouco na etapa final, mas parecia que estava satisfeito com o empate. Do outro lado, a Austrália ficou na retranca, esperando o contra-ataque fatal, que não veio. Aos 47 minutos, Mauricio desperdiçou a melhor chance paraguaio, de dentro da área, mas o chute saiu fraco, nas mãos de Patrick Beach.
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