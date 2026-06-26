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Austrália segura o empate com Paraguai e avança em segundo do grupo

Seleções ficam no 0 a 0 na Califórnia

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 01:10
Atualizado há 2 minutos
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Paraguaio Julio Enciso disputa a bola com o australiano Alessandro Circa
Paraguaio Julio Enciso disputa a bola com o australiano Alessandro Circa (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

Austrália e Paraguai fizeram um jogo de pouquíssimas oportunidades de gols nesta quarta-feira, em San Francisco, nos EUA. No final, o empate sem gols favoreceu a seleção da Oceania, que avançou em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 4 pontos dos rivais, também garantidos na segunda fase. Já classificada, a líder da chave, a seleção americana, perdeu para a lanterna e única eliminada, a Turquia, por 3 a 2.

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    Austrália ameaçou no primeiro tempo

    Foram da Austrália, que jogava pelo empate para avançar em segundo lugar, os melhores momentos do primeiro tempo. Oneill, Metcalfe e Jordan Bos já haviam finalizado ao gol adversário quando Gabriel Avalos, aos 38 minutos, criou a primeira chance de relativo perigo a favor da seleção paraguaia.

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    Brasileiro naturalizado paraguaio e autor do primeiro gol da seleção na Copa, Maurício, que joga no Palmeiras, entrou no final do primeiro tempo. O meia substituiu Alexandro Maidana e deu o primeiro chute a gol do Paraguai na partida, mas de longe e sem perigo.

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    Maurício desperdiça a melhor chance no fim

    O Paraguai melhorou um pouco na etapa final, mas parecia que estava satisfeito com o empate. Do outro lado, a Austrália ficou na retranca, esperando o contra-ataque fatal, que não veio. Aos 47 minutos, Mauricio desperdiçou a melhor chance paraguaio, de dentro da área, mas o chute saiu fraco, nas mãos de Patrick Beach.

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    Australianos Jackson Irvine e Harry Souttar comemoram a vaga à segunda fase
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