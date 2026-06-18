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Neymar fora de novo: atleta não viaja à Filadélfia para jogo do Brasil

Camisa 10 da Seleção ficará em Morristown para seguir protocolo de recuperação

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
18/06/2026 11:59
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Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
Neymar voltou a treinar com bola, mas não viajará à Filadélfia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - A Seleção Brasileira viaja nesta quinta-feira para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, mas seguirá sem Neymar na delegação. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

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    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.
    A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

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    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
    Neymar durante primeiro treinamento com os demais jogadores da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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