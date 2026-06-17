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Messi explica choro após marcar pela Argentina: 'Passei dias complicados'

Jogador foi às lágrimas após marcar o primeiro gol da Argentina contra a Argélia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 18:59
Atualizado há 2 minutos
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Messi chora após marcar contra a Argélia na Copa do Mundo (Imagem: Reprodução/CazéTV)
Messi chora após marcar contra a Argélia na Copa do Mundo (Imagem: Reprodução/CazéTV)

Na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi foi o protagonista absoluto na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City. Após marcar o primeiro gol da partida, uma atitude de Messi chamou atenção do público e da imprensa: o camisa 10 foi às lágrimas.

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    • Após o apito final, Messi explicou que o choro aconteceu por questões extracampo. O pai do jogador, Jorge Horácio, enfrenta sérios problemas de saúde, segundo a agência de notícias Reuters e a imprensa local argentina. Na zona mista, Messi comentou sobre a razão que o levou a se emocionar em campo.


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    Messi chorando após marcar contra a Argélia na Copa do Mundo (Imagem: Reprodução/CazéTV)

    (O choro) Foi algo totalmente alheio ao futebol, passei uns dias difíceis, complicados. Sou grato à toda delegação, aos meus companheiros, estiveram sempre ao meu lado. Me deram muita força para superar isso" —  revelou o jogador, agradecendo o apoio que recebeu de seus companheiros de equipe e da delegação argentina.

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    Mesmo enfrentando problemas pessoais, Messi teve uma atuação de gala e foi o grande craque da partida ao anotar um hat-trick. Com os três gols marcados, o astro argentino atingiu a marca de 16 gols em Copas do Mundo e igualou o alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição. Além de alcançar o recorde de Klose, Messi também ultrapassou a marca histórica de mais participações em gols de Pelé em Mundiais.

    De acordo com um jornalista da Rádio Mitre, a saúde de Jorge Horacio Messi passa por problemas mais sérios. Jorge estaria internado em um hospital em Buenos Aires com um quadro clínico que se agravou nas últimas semanas, sendo considerado "muito delicado" e "bastante grave". Enquanto parte da família permaneceu na Argentina para cuidar de Jorge, a esposa de Messi, Antonela, e seus filhos acompanharam a estreia no estádio.

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    Lionel Scaloni abraça Messi e se emociona após substituir o jogador na Copa do Mundo (Foto: Michael Steele / Getty Images via AFP)

    Até mesmo o técnico Lionel Scaloni ficou com os olhos marejados ao substituir o capitão no fim do jogo depois da grande atuação do ídolo argentino. Messi destacou que a vitória foi uma homenagem à sua família, além de definir os colegas de elenco e o vestiário como "muito unido e forte". A Argentina agora lidera o Grupo J e volta a campo na próxima segunda-feira contra a Áustria.

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