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Luis Díaz decide, e Colômbia vence o Uzbequistão na Copa do Mundo

Camisa 7 deu uma assistência e marcou um gol na partida

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/06/2026 01:03
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Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez/Folhapress).
Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez/Folhapress).

A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na madrugada desta quinta-feira (28), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Os gols da equipe sul-americana foram marcados por Muñoz, Luis Díaz e Campaz, enquanto Fayzullaev descontou para a seleção uzbeque.

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    • A terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo será disputada na próxima terça-feira (23). Às 14h (de Brasília), Portugal enfrenta o Uzbequistão em duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na chave. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo, encerrando a rodada.

    Colômbia melhor no jogo

    A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão. A equipe criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o time asiático pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

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    Craque do Bayen decide

    A etapa complementar foi movimentada. Aos 15 minutos, Shomurodov finalizou com força, o goleiro Vargas não conseguiu fazer a defesa, e Fayzullaev aproveitou o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A comemoração, porém, durou pouco. A Colômbia aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar. O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol.

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    O gol que determinou a vitória da Colômbia foi o mais importante do jogo. A jogada se iniciou com uma roubada de bola de Puerta no meio-campo e passe para Luis Díaz, que finalizou para o gol.

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    Deu aula 🏅

    Luis Díaz foi o grande nome da vitória da Colômbia. Agitado desde o início da partida, o atacante do Bayern de Munique deu assistência no primeiro gol e marcou o gol da vitória.

    Ficou abaixo 📉

    James Rodríguez teve uma participação discreta na partida. Maior artilheiro da história da Colômbia em Copas, o camisa 10 foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo e, embora tímido na atuação, recebeu aplausos dos colombianos e cumprimentos dos companheiros.

    Não vou ver isso sozinho 😱

    Ainda na primeira etapa, uma cena curiosa chamou atenção no estádio Azteca. Em uma falta do zagueiro Khusanov, do Uzbequistão, em Luis Díaz, da Colômbia, a jogada acabou envolvendo um câmera que estava na lateral do campo. O defensor acabou "atropelando" o profissional, que precisou de atendimento médico e deixou o estádio após a pancada.

    Colômbia venceu na estreia da Copa do Mund (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
    Colômbia venceu na estreia da Copa do Mund (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

    Confira as informações do jogo entre Uzbequistão x Colômbia

    ✅ Ficha técnica
    Uzbequistão 1🆚3 Colômbia
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México
    🥅 Gols: Muñoz (40'/1°T), Luis Díaz (20'/2°T) e Campaz (53'/2°T) Colômbia; Fayzullaev (415'/2°T) Uzbequistão;
    🟨 Cartões amarelos: Khusanov (UZB); Mojica (COL);
    🟥 Cartões vermelhos: x

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)
    🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
    🖥️ VAR: Ivan Bebek (CRO)

    Uzbequistão: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov (Urozov) e Karimov; Shukurov, Mozgovoy, Nasrullaev (Sayfiev); Fayzullaev (Amanov), Shomurodov (Sergeev) e Urunov (Khamdamov). (Técnico: Fabio Cannavaro)

    Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Richard Ríos); Jhon Arias, James Rodríguez (Campaz), Luis Díaz (Andrés Gómez); Luis Suárez (Cucho Hernández). (Técnico: Néstor Lorenzo)

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