Onde fica Curaçao, seleção que estreia hoje na Copa do Mundo? A estreia de Curaçao na Copa do Mundo é contra a Alemanha

Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida marcará o primeiro jogo de Mundial da história de Curaçao.

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Onde fica Curaçao?

Curaçao é um pequeno país localizado no Caribe, na América Central, a cerca de 70 quilômetros do norte da Venezuela, entre Aruba e Bonaire. A ilha conta com pouco mais de 150 mil habitantes e 444 quilômetros quadrados, e é conhecida por praias de águas cristalinas, influência holandesa e diversidade cultural.

Até 2010, fazia parte das extintas Antilhas Holandesas, mas atualmente a ilha é um país constituinte do Reino dos Países Baixos, que também inclui os Países Baixos (Holanda), Aruba e São Martinho. Isso significa que os países compartilham monarquia e política externa em vários aspectos, mas Curaçao mantém autonomia interna e governo próprio.

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Curaçao tem 34 praias que se dividem entre públicas e privadas, além de servirem como ponto de partida para passeios de barco. O clima é agradável durante todo o ano e o país fica fora da rota dos furacões. Dessa forma, o turismo tem peso central na economia local e gera quase metade do PIB do território. Em 2025, mais de 1,7 milhão de viajantes visitaram a ilha.

Após domínios espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses, a influência holandesa permaneceu com maior força no país. Após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, em 1654, Curaçao se tornou um importante local comercial no Caribe. Atualmente, a produção do Curaçao Blue, bebida alcoólica feita com laranjas da ilha, também integra a história local.

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Como o país chega para a Copa do Mundo?

A pequena ilha caribenha disputará seu primeiro Mundial após uma campanha histórica nas Eliminatórias da Concacaf, coroando um projeto que há anos aposta na combinação entre talentos locais e jogadores com raízes curaçauenses formados na Holanda. Com a classificação, Curaçao se tornou o menor país do mundo, em território e população, a disputar uma Copa do Mundo.

Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Imagem: Reprodução/X)

A seleção do país sequer existia de forma independente até 2010. Para a nação, os jogadores já fizeram história ao se classificar para a competição e devem jogar sem pressão alguma. Agora, o desafio é mostrar que não está apenas de passagem e que pode ser a sensação do torneio.

Dick Advocaat comanda a equipe curaçauense e é uma das figuras mais experientes entre os treinadores do Mundial. Aos 78 anos, o holandês vai quebrar recorde de mais velho em Copas e acumula décadas de carreira, com passagens por seleções e clubes importantes da Europa. O treinador foi peça fundamental para conduzir Curaçao à classificação histórica.

O time chega embalado após classificação pela Concacaf, mas a falta de profundidade do elenco pode ser um ponto negativo de Curaçao na Copa do Mundo. Embora tenha alguns jogadores experientes, a equipe sofre quando precisa substituir peças importantes ou enfrentar adversários fisicamente mais fortes.

Somado a isso, o estilo de jogo da equipe é pautado pela posse de bola. Contudo, em um grupo difícil (com Alemanha, Costa do Marfim e Equador), Curaçao não deve conseguir controlar o ritmo dos jogos e pode ter que se reinventar.

Alemanha x Curaçao

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