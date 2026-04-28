Cadê o Ochoa? México inicia planejamento para a Copa com convocação caseira
Técnico Javier Aguirre chama apenas atletas da liga local para primeira etapa de treinos
O México deu o pontapé inicial na sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Javier Aguirre anunciou uma primeira lista de convocados composta exclusivamente por jogadores que atuam na Liga MX (Campeonato Mexicano). Estes atletas são os nomes locais que estão sendo considerados para a lista final do Mundial.
O "mistério" Ochoa e o sonho da 6ª Copa do Mundo
A ausência de Guillermo Ochoa, goleiro sempre lembrado em Mundiais anteriores, chamou a atenção, mas tem uma explicação simples: ele atua na Europa. Atualmente no Limassol, do Chipre, Ochoa não pôde ser incluído nesta lista por não pertencer à liga local.
O veterano, que esteve presente na convocação dos últimos amistosos contra Portugal e Bélgica, tenta o feito histórico de disputar sua sexta Copa do Mundo consecutiva. Como Aguirre convocou apenas dois goleiros da liga nacional nesta etapa (Raúl Rangel e Carlos Acevedo), a expectativa é que Ochoa ocupe a terceira vaga na convocação definitiva.
Veja a lista de jogadores considerados para a Copa (Liga MX):
Goleiros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defensores: Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América)
Meio-campistas: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Gil Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Chivas)
Atacantes: Armando González (Chivas), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas)
Lista de parceiros de treino:
Repetindo uma estratégia utilizada por Gerardo 'Tata' Martino na Copa passada, Javier Aguirre também convocou um grupo de jovens jogadores apenas para servirem de parceiros de treino. Estes atletas não têm chances reais de ir ao Mundial, mas participarão das atividades.
Oscar Garcia (León), Luís Rei (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesus Gomez (Tijuana), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Jairo Torres (Juárez) e Kevin Castañeda (Tijuana).
